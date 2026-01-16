Bloccati mentre abbandonano rifiuti: denunciati 

PRATO – Sono stati colti in flagrante dalla Polizia locale mentre abbandonavano diversi sacchi di scarti tessili in un’area periferica della città. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, quando una pattuglia del Nucleo di Polizia Ambientale, durante uno dei servizi mirati al contrasto all’abbandono dei rifiuti, ha notato un autocarro, evidentemente carico, che transitava in via delle Fonti. Dalla controllo della targa è emerso che il veicolo era già stato segnalato per un precedente episodio di abbandono di rifiuti nel mese di dicembre 2025. Gli agenti hanno seguito il carico fino ad un’area a verde in via di Maiano, dove sono intervenuti per bloccare i due uomini. L’autocarro è stato posto sotto sequestro e ai due autori della violazione, cittadini cinesi di 40 e 50 anni, sono stati contestati i reati di abbandono di rifiuti e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in assenza della dovuta autorizzazione prevista da Testo unico ambientale, che prevedono l’arresto o l’ammenda fino a 27.000 euro. Inoltre al conducente è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione, così come previsto dalle recenti modifiche apportate alla normativa di riferimento.