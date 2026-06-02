Bosi (Pd) “Per noi una nuova fase con tre assessori”

SESTO FIORENTINO – “Con la presentazione della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Damiano Sforzi si apre una nuova fase di governo per Sesto Fiorentino. Il Partito Democratico, primo partito della coalizione e di Sesto, sarà una forza centrale e determinante nella nuova amministrazione”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Sara Bosi. “Il risultato delle elezioni ha consegnato al Pd una responsabilità chiara, che trova pieno riconoscimento nella composizione della Giunta – prosegue Bosi – e nelle deleghe assegnate. Saremo al lavoro con serietà e concretezza per contribuire alla realizzazione del programma di governo e affrontare le principali sfide della città”. Sono tre gli assessori espressione del Partito Democratico: Giulia Barducci, figlia di Andrea ex sindaco di Sesto Fiorentino, Antonio Bindi e Francesco Chini. “Accanto alla giunta, il gruppo consiliare del Partito Democratico porterà in Consiglio comunale esperienza, competenza e rinnovamento, – prosegue Bosi – con Tommaso Bruni, Leonardo Pescini, Silvia Baldaccini, Alessandro Iasiello, Stefano Cosi e Barbara Menichetti”.