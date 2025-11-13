Brunori (Lega) “Incontro proficuo con il presidente della Fondazione Ginori che annuncia l’apertura del primo lotto”

SESTO FIORENTINO – Il capogruppo della Lega Daniele Brunori racconta del suo incontro con l’avvocato Marco Corsini presidente della Fondazione Ginori e dell’annuncio che lo stesso presidente avrebbe fatto ad un giornale, della riapertura il prossimo marzo del primo lotto del Museo Ginori. “Proprio due giorni fa ho avuto modo di incontrare il Presidente Corsini […]

SESTO FIORENTINO – Il capogruppo della Lega Daniele Brunori racconta del suo incontro con l’avvocato Marco Corsini presidente della Fondazione Ginori e dell’annuncio che lo stesso presidente avrebbe fatto ad un giornale, della riapertura il prossimo marzo del primo lotto del Museo Ginori. “Proprio due giorni fa ho avuto modo di incontrare il Presidente Corsini e parlare a lungo con lui. – afferma Brunori – Mi ha illustrato i progetti, le idee e le importanti novità che presto riguarderanno il Museo. Ho trovato una visione lucida, solida e profondamente rispettosa della storia della Ginori, ma allo stesso tempo orientata al futuro”. Durante il confronto, spiega in una nota il capogruppo della Lega, sono emersi non solo aggiornamenti sui lavori, sulle tempistiche e sugli investimenti, ma anche riflessioni più ampie sul ruolo della cultura, dell’identità e sulla necessità di immaginare una Sesto Fiorentino più viva, più curata, più valorizzata.

“È stato un incontro molto positivo – prosegue Brunori – ricco di idee e di quella voglia di cambiamento che, passo dopo passo, sta iniziando a farsi sentire davvero. La riapertura del Museo Ginori potrà contribuire in modo decisivo a inaugurare una nuova stagione culturale per la nostra città. Il meglio, ne sono convinto, deve ancora arrivare”. Brunori prosegue sostenendo che “con il nostro gruppo continueremo a sostenere ogni progetto che riporti slancio, bellezza e opportunità a Sesto Fiorentino. Il Museo Ginori è un simbolo della nostra identità e merita di tornare ad essere un riferimento nazionale e internazionale”.