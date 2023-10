Brunori (Lega) “Passi carrabili, bollettini in ritardo e i cittadini pagano”

SESTO FIORENTINO – “I cittadini di Sesto Fiorentino hanno il diritto di aspettarsi una gestione efficiente e responsabile dei servizi comunali, compresa la riscossione delle tasse locali”. Lo afferma il capo gruppo della Lega Daniele Brunori riguardo alla tassa dei passi carrabili. “Purtroppo, questa situazione – prosegue Brunori – ha dimostrato una grave mancanza di responsabilità da parte della società incaricata della riscossione, che ha mandato in ritardo i bollettini ai cittadini, costringendoli a subire multe ingiuste e sanzioni per il mancato pagamento del passo carrabile, così come testimoniano le sempre più numerose segnalazioni a riguardo”.

Brunori chiede e sollecita il Comune di Sesto Fiorentino a prendere le alcune misure immediate. Chiede di l’eliminazione delle sanzioni ingiuste, “chiedo – spiega Brunori – che tutte le sanzioni e le multe imposte ai cittadini a causa dei ritardi nella ricezione dei bollettini siano eliminate senza indugio. Nessun cittadino dovrebbe essere punito per errori che non sono di sua responsabilità”. Inoltre di ripensare il contratto con la società di riscossione. “È essenziale che il Comune – spiega Brunori – riveda il contratto con la società incaricata della riscossione per garantire che vengano adottate misure per evitare simili inconvenienti in futuro”. Inoltre Brunori chiede il miglioramento della supervisione e della comunicazione. “Il Comune – prosegue il capogruppo della Lega – deve impegnarsi a migliorare la supervisione del servizio di riscossione e a comunicare in modo trasparente ed efficace con i cittadini”. Ed infine risarcimento per i danni subiti. “È fondamentale che i cittadini che hanno subito danni finanziari – conclude l’esponente della Lega – a causa di questa situazione siano adeguatamente risarciti dalla società di riscossione o dal Comune”. Brunori chiede a tutti i consiglieri di “unirsi a questa richiesta a difesa dei nostri cittadini”.