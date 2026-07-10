CAI, in crescita numero dei soci e attività

SESTO FIORENTINO – Bilancio positivo per la prima parte di quest’anno per il CAI di Sesto Fiorentino. I primi sei mesi dell’anno hanno visto una partecipazione molto positiva alle numerose escursioni, ai corsi e alle iniziative organizzate dalla Sezione locale. Un dato particolarmente significativo è rappresentato dal tesseramento, che ha raggiunto quota 937 soci, confermando il […]

SESTO FIORENTINO – Bilancio positivo per la prima parte di quest’anno per il CAI di Sesto Fiorentino. I primi sei mesi dell’anno hanno visto una partecipazione molto positiva alle numerose escursioni, ai corsi e alle iniziative organizzate dalla Sezione locale. Un dato particolarmente significativo è rappresentato dal tesseramento, che ha raggiunto quota 937 soci, confermando il costante interesse della cittadinanza verso le attività del Club Alpino Italiano sul nostro territorio. Nel corso delle ultime settimane il CAI ha incontrato la nuova giunta del Comune di Sesto Fiorentino, con l’obiettivo di proseguire e rafforzare la collaborazione su temi di comune interesse quali ambiente, scuola, sport, politiche giovanili, educazione e valorizzazione del territorio.

“Con l’arrivo dell’estate è il momento di fare un breve bilancio di questi primi sei mesi del 2026, che hanno visto il CAI Sesto Fiorentino protagonista di un’intensa e partecipata attività. – spiega il presidente locale Alessandro Gamannossi – Le numerose escursioni, le iniziative dedicate alla montagna, le attività formative e gli appuntamenti sociali hanno confermato ancora una volta la vitalità della nostra sezione e la passione che accomuna soci, volontari e accompagnatori. Per chi desidera ripercorrere quanto realizzato, ricordiamo che le relazioni di tutte le uscite sono sempre disponibili nella sezione News del nostro sito: https://www.caisesto.it/news/“. Da registrare nei primi sei mesi, oltre alle attività, anche la crescita del numero dei soci. “Un risultato molto positivo, in crescita rispetto allo scorso anno, – dice Gamannossi – che testimonia la fiducia verso la nostra associazione e rappresenta uno stimolo a continuare a lavorare con entusiasmo e impegno. A tutte le socie e a tutti i soci va il nostro più sincero ringraziamento per il sostegno e la partecipazione”.