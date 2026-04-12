CAI: ultima uscita alla scoperta di Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Sabato si è svolta l’ultima uscita del progetto sulla scoperta del territorio e degli animali di Monte Morello, che ha visto coinvolte quattro classi terze della Scuola primaria Ernesto Balducci insieme ai volontari del CAI e della Racchetta. All’escursione guidata dai soci CAI oltre alle docenti e ai bambini hanno partecipato anche […]

SESTO FIORENTINO – Sabato si è svolta l’ultima uscita del progetto sulla scoperta del territorio e degli animali di Monte Morello, che ha visto coinvolte quattro classi terze della Scuola primaria Ernesto Balducci insieme ai volontari del CAI e della Racchetta.

All’escursione guidata dai soci CAI oltre alle docenti e ai bambini hanno partecipato anche i genitori, per essere poi accolti tutti a merenda nell’area della torretta di avvistamento della Racchetta, ai Seppi. Il progetto, ambizioso e originale, ha visto per tutto l’anno scolastico i volontari delle due Associazioni impegnati con le docenti nell’effettuazione di varie uscite su Morello con i bambini, e di incontri didattici e di laboratorio a scuola.

“Tecnicamente abbiamo dovuto risolvere più problemi del previsto – afferma Antonio Grisolia della Racchetta –, ma è stata grande la soddisfazione nel fare qualcosa di diverso dal consueto a favore dei bambini e della loro conoscenza della natura”. L’illustrazione del progetto ai cittadini, con proiezione di immagini, si svolgerà martedì 12 maggio alla ore 21 presso l’accogliente sala della libreria Rinascita.