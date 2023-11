Calamandrei. Cappelletti (Lega) “Sono state compiute le verifiche necessarie?”

SESTO FIORENTINO – “E’ assurdo che le scuole superiori debbano rimandare a casa gli studenti perché non funziona l’impianto di riscaldamento e che ciò accada perché la Città Metropolitana non è intervenuta per l’ ordinaria manutenzione!”. E’ quanto sostiene in una nota Cecilia Cappelletti (Lega nel Centrodestra). “Oggi,- prosegue Cappelletti – è toccato all’istituto Calamandrei, […]

SESTO FIORENTINO – “E’ assurdo che le scuole superiori debbano rimandare a casa gli studenti perché non funziona l’impianto di riscaldamento e che ciò accada perché la Città Metropolitana non è intervenuta per l’ ordinaria manutenzione!”. E’ quanto sostiene in una nota Cecilia Cappelletti (Lega nel Centrodestra). “Oggi,- prosegue Cappelletti – è toccato all’istituto Calamandrei, nella sede di Sesto Fiorentino. Domani in quale scuola succederà? Sarà mia cura provvedere a richiedere con un’interrogazione formale all’amministrazione metropolitana se è stato provveduto alle opportune e necessarie verifiche degli impianti in tutte le scuole dell’area metropolitana fiorentina. Non deve accadere che non si possa fare lezione perché l’impianto di riscaldamento non è stato verificato da chi ha il dovere di farlo”.