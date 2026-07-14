Caldo, Firenze resta in codice rosso fino a giovedì: percepiti fino a 39 gradi

FIRENZE – Firenze – e dintorni – continua a fare i conti con un’ondata di calore particolarmente intensa, che non mostra segnali di una decisa attenuazione almeno fino a giovedì. Il nuovo bollettino del Ministero della salute conferma il codice rosso per oggi, martedì 14 luglio, domani e giovedì 16 luglio, con temperature massime percepite rispettivamente di 38, 39 e 39 gradi. Ieri il caldo ha toccato valori particolarmente elevati: la stazione meteorologica dell’Orto Botanico ha registrato una massima di 39 gradi, il Giardino di Boboli 38,2 e Firenze Università 37,5. Questa mattina, alle 9.15, all’Orto Botanico erano già stati rilevati 30,9 gradi, mentre il Giardino di Boboli segnava 30,1 gradi e, alle 9.25, Firenze Università lo stesso valore. Le elaborazioni meteorologiche confermano per Firenze e per le zone interne della Toscana la prosecuzione di una fase di caldo molto intenso. La presenza di aria molto calda in quota e l’assenza di fronti direttamente sulla regione favoriscono quindi il mantenimento di temperature elevate.