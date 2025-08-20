Calenzano-Barberino: incontro per migliorare la sicurezza della Sp8

CALENZANO – La sicurezza della Sp8 tra Calenzano e Barberino è stata oggetto di un incontro, avvenuto ieri che ha visto la partecipazione dei sindaci di Calenzano Giuseppe Carovani e della sindaca Sara di Maio di Barberino di Mugello presente anche come consigliera delegata della Città Metropolitana. Hanno partecipato anche l’assessore Maurizio Sansone del Comune […]

CALENZANO – La sicurezza della Sp8 tra Calenzano e Barberino è stata oggetto di un incontro, avvenuto ieri che ha visto la partecipazione dei sindaci di Calenzano Giuseppe Carovani e della sindaca Sara di Maio di Barberino di Mugello presente anche come consigliera delegata della Città Metropolitana. Hanno partecipato anche l’assessore Maurizio Sansone del Comune di Calenzano e i comandanti delle Polizie locali: Maria Pia Pelagatti per Calenzano e Paolo Baldini della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Mugello. Negli ultimi cinque anni, hanno riferito i comandanti delle Polizie locali, nei territori dei due comuni sono avvenuti complessivamente 175 incidenti di cui 2 mortali.

È stato concordato tra le amministrazione di predisporre un programma coordinato dei controlli sulla SP8, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, al fine di prevenire e reprimere le condotte scorrette di automobilisti e motociclisti, con l’obbiettivo di conseguire un rafforzamento e garantire una maggiore efficacia delle attività di controllo. L’incontro ha fatto seguito ad una riunione con la struttura tecnica della Città Metropolitana di Firenze, che si è impegnata a predisporre una proposta progettuale di miglioramento della sicurezza stradale sulla suddetta SP8, partendo dai dati georeferenziati sull’incidentalità, per intervenire con organicità sui punti più critici. L’impegno comune delle due amministrazioni è di arrivare preparati alla convocazione delle commissioni consiliari congiunte delle due amministrazioni di Calenzano e Barberino, prevista per settembre, per fare il punto sulla situazione della sicurezza sulla SP8 e per ascoltare valutazioni e proposte delle commissioni. L’obbiettivo condiviso è che siano assunte fin dai prossimi mesi misure urgenti di messa in sicurezza, a partire da dove si sono verificati incidenti più gravi.