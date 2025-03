Calenzano dopo la bufera, a Leccio case isolate: la storia di Dubois

CALENZANO – Da quando il maltempo ha colpito, David Dubois e la sua famiglia si sono trovati isolati nella loro abitazione di Leccio di Calenzano. Quella è una zona dove le case sono sparse, lontane le une dalle altre, dove le strade non sempre sono asfaltate e si insinuano tra i boschi e le aree di montagna. La situazione però è precipitata venerdì con la grande ondata di maltempo, la pioggia battente e continua che ha sconvolto l’ambiente circostante cambiandone i contorini. La strada sotto il peso del maltempo è crollata e ora è un percorso tra crateri e ostacoli venuti giù con la pioggia. Per la famiglia di David Dubois la difficoltà è quella di spostarsi e raggiungere la parte bassa del comune.

“La strada della nostra abitazione a Leccio è di un chilometro e mezzo sterrata – spiega Dubois – ma è crollata e siamo praticamente isolati. Stamani sono uscito a piedi, ma i mezzi non possono raggiungersi perchè ci sono voragini importanti”. Anche per i soccorsi non è facile raggiungere la famiglia. “E’ praticamente impossibile – dice Dubois – si possono fare tratti a piedi”. Quando il maltempo si è abbattuto su Calenzano in casa c’erano la moglie e uno dei due figli. “Ero al lavoro e quando sono rientrato ho trovato una voragine – racconta Dubois – ho dovuto lasciare l’auto e avventurarmi a piedi, impiegando più di tre ore, passando dal bosco e anche dal fiume tanto che l’acqua mi arrivava fino alla vita”. Subito Dubois contatta i vigili. “Putroppo sappiamo che qui non può arrivare alcun mezzo – racconta Dubois – possiamo spostarci a piedi per un chilometro e mezzo. A questo punto non sappiamo neppure cosa fare: ho lasciato l’auto, ma rientrare a casa la sera non è molto agevole perchè siamo in mezzo ad un bosco e la strada è ora interrotta”. Via delle Romagne si insinua tra tratti di vegetazione, boschi, in un ambiente ricco di vegetazione, la strada che porta all’abitazione della famiglia Dubois è stata mangiata dal passaggio dell’acqua, provocando lo scivolamento di una montagna di alberi, pezzi di terreno, sassi e rami. “Mi auguro che al più presto possa intervenire qualcuno – dice Dubois – per ora ho collegamento internet e per l’acqua c’è la vicinanza di un pozzo. Siamo l’unica strada su questa strada poi la strada finisce”.