Calenzano, l’approvazione del bilancio non c’è e Baratti (Lega) attacca: “Ancora una volta è tempo di proroghe… A rimetterci saranno i cittadini”

CALENZANO – “Il bilancio di previsione è lo strumento principale dell’azione amministrativa e del governo del territorio e riguarda sia i progetti a lungo che a breve termine. Ma il Comune di Calenzano, non avendo approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, sta usufruendo della proroga concessa dal Governo che prevede il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2023/2025”: è l’affondo di Daniele Baratti, capo gruppo Lega Salvini premier in consiglio comunale a Calenzano.

“Ma, occorre esserne consapevoli, – aggiunge Baratti – il ricorso al termine di proroga non è “indolore” per le amministrazioni comunali che devono gestire l’ente in esercizio provvisorio, con rilevanti conseguenze negative per tutti i cittadini. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Inoltre l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Le spese per le quali è possibile procedere ad impegno devono tuttavia essere impegnate mensilmente e per importi che non devono superare una certa soglia”.

“Per un’ amministrazione comunale ciò significa un vincolo, un limite importante al raggio d’azione possibile. E questo è imputabile esclusivamente all’incapacità dell’amministrazione comunale di pianificare e programmare l’azione di governo. Incapacità, in questo caso specifico, di approvare il bilancio di previsione nei tempi previsti dalla legge (come invece altri Comuni limitrofi hanno già fatto) che conduce a far ricorso, ancora una volta, a proroghe dei termini che, seppur legittime, di fatto bloccano le iniziative della macchina comunale. Errori su errori, ritardi su ritardi e ancora una volta sarà la comunità cittadina a dover sopportare una gestione approssimativa e poco attenta della macchina comunale”.