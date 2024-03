“Calenzano premia lo sport” al palazzetto

CALENZANO – Si terrà domenica 10 marzo dalle 16 al palazzetto dello sport la manifestazione “Calenzano premia lo Sport” presentata da Raul Guidotti e da Leonardo Deplano, Gianmarco Sansone e Sandra Michelini di Essecinuoto, reduci dagli ottimi risultati ottenuti ai Campionati mondiali di nuoto a Doha. Saranno presenti il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore allo sport Laura Maggi. Nell’ambito della manifestazione è previsto un intervento di Emanuele Bartolozzi, pedagogista, psicologo e psicoterapeuta, e di Eleonora Ceccarelli, psicologa dello sport e psicoterapeuta, incentrato sulla parità di genere nello sport. Saranno premiati gli atleti calenzanesi, o frequentanti associazioni sportive calenzanesi, che nel corso della stagione sportiva 2022/2023 si sono distinti per comportamenti di valore sociale e di solidarietà o per meriti sportivi a livello regionale, nazione, europeo e mondiale. Durante la premiazione si terrà un’esibizione della pattinatrice su rotelle Martina Nuti, tesserata della Asd Primavera dello sport, che nel settembre 2023 si è classificata seconda (con Nicholas Masiero) Coppia Danza, categoria senior, ai Mondiali di Ibagué (Colombia). “Il tessuto associativo di Calenzano – commenta l’assessore Maggi – è una ricchezza straordinaria: la scorsa estate, realizzando per la prima volta un censimento che elencasse tutte le realtà e che abbiamo aggiornato da poco, ne abbiamo avuto la riprova. Oltre 40 associazioni, che non solo preparano gli atleti accompagnandoli anche a raggiungere ottimi risultati, ma che allenano e formano in un’educazione a tutto tondo su come crescere insieme. Non a caso da tre anni le associazioni sono coinvolte anche in un progetto formativo con l’Istituto comprensivo che porta nei plessi di Calenzano tantissime attività, non solo per far conoscere alle alunne e agli alunni le tante e varie discipline che vengono praticate, ma per condividere i valori formativi dello sport, basati sul rispetto del compagno di squadra e dell’avversario, sulla determinazione e l’impegno”.