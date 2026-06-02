Calenzano Volley, Giuliano Salemme è il nuovo allenatore

CALENZANO – Giuliano Salemme, dopo avere indossato da allenatore la maglia di Sales, Pallavolo Impruneta, Pallavolo Le Signe e Ariete Pallavolo Prato, guiderà nella stagione 2026/2027 le leonesse del Calenzano Volley nel campionato di serie C. “Calenzano – commenta il coach – rappresenta storicamente una piazza importante e di grande tradizione nel panorama della pallavolo toscana. I contatti c’erano già stati lo scorso anno, segno di una stima reciproca che è rimasta intatta nel tempo. Dopo quattro anni intensi a Prato, sentivo personalmente il bisogno di un cambiamento e, soprattutto, il forte stimolo di ritornare ad allenare una squadra seniores. La serietà del progetto e della società hanno fatto il resto, rendendo la scelta naturale”. Anche se “fare pronostici oggi è decisamente prematuro. Con la novità del nuovo campionato di A3 si apriranno dinamiche e variabili inedite che influenzeranno l’intero movimento. Potremo avere un quadro davvero chiaro e giudicare il livello del campionato solo più avanti, quando i gironi saranno definiti e le rose delle varie squadre saranno completamente strutturate. Di sicuro sarà un torneo competitivo in cui non bisognerà abbassare mai la guardia”. Salemme, infine, quando si parla di obiettivi, dice che quello principale “è migliorare il piazzamento della scorsa stagione e per farlo dovremo lavorare duramente sulla crescita tecnica e sull’organizzazione di squadra. Desidero un gruppo identitario, capace di esprimere un gioco organizzato. Parallelamente, il mio traguardo personale è far compiere un ulteriore step di crescita e maturazione a tutte le ragazze che comporranno la rosa, valorizzando al massimo il potenziale a disposizione”.