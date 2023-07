Calenzano Volley, quello di Asia Ermini è un gradito ritorno: “Non vedo l’ora di cominciare”

CALENZANO – Torna a Calenzano Asia Ermini, uno fra i migliori liberi della scorsa serie C con la maglia del Quarrata. Nelle ultime stagioni è stata protagonista con la maglia di Liberi e Forti, Prato e appunto con i mobilieri. Classe ‘99, brava in ricezione, fortissima in difesa. Asia ha scelto Calenzano perché aveva “voglia di mettersi in gioco in una categoria superiore e visto che era un ambiente che conoscevo di già, e non lontano da casa, mi è interessato fin da subito. Un’altra cosa che mi ha fatto scegliere questa squadra è il fatto che stimo molto l’allenatrice Beatrice Beconi e penso che possa insegnarmi ancora molto. Spero che quella in arrivo sia una bella stagione per me e per la squadra, di divertirmi e dare il massimo. Sono molto emozionata e non vedo l’ora di cominciare”.