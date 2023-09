Campi Bisenzio, contributo affitto: pubblicato il bando con fondi esclusivamente comunali

CAMPI BISENZIO – Da oggi e fino al 5 ottobre i residenti del Comune di Campi Bisenzio potranno partecipare al “Bando contributo affitto” per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023. Per quest’anno, “a causa del fondo affitti cancellato dall’ultima legge di bilancio, – si legge in una nota – le […]

CAMPI BISENZIO – Da oggi e fino al 5 ottobre i residenti del Comune di Campi Bisenzio potranno partecipare al “Bando contributo affitto” per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023. Per quest’anno, “a causa del fondo affitti cancellato dall’ultima legge di bilancio, – si legge in una nota – le risorse messe a disposizione sono per il momento esclusivamente quelle comunali, si attende di conoscere l’entità di quelle messe a disposizione dalle Regione Toscana”. “Nonostante le scelte del Governo Meloni di tagliare il fondo, – ha detto l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini – il Comune di Campi Bisenzio, con un importante sforzo economico, anche per quest’anno ha deciso di dare una risposta, seppure parziale, al disagio abitativo, per arginare la crisi di tutte quelle famiglie che rischiano di finire sotto sfratto”, Le modalità di presentazione delle istanze sono pubblicato sul sito istituzionale del Comune Comune di Campi Bisenzio – Home (campi-bisenzio.fi.it)