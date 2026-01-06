Campi Bisenzio in lutto per la morte di Giancarlo Paolieri. Il sindaco Tagliaferri: “Proclamato il lutto cittadino”

CAMPI BISENZIO – Un pezzo di storia di Campi Bisenzio che se ne va. E’ morto infatti all’età di 85 anni Giancarlo Paolieri, eletto alle ultime elezioni amministrative nelle fila di Fare Città, anima della vita politica e sociale nel nostro Comune, come testimonia soprattutto il suo impegno all’interno del circolo Rinascita dove oggi, dalle 15 alle 19 e domani dalle 9 alle 12, sarà possibile salutarlo per l’ultima volta, mentre il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 7 gennaio, alle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore. Fra i primi a ricordarlo, con un toccante post su Facebook, il sindaco Andrea Tagliaferri: “Oggi se ne va dai banchi del consiglio comunale Giancarlo Paolieri, banchi che non ha mai realmente abbandonato, nemmeno quando sarebbe stato comprensibile fermarsi. Scrivo queste parole non solo da sindaco, ma da uomo profondamente colpito nel cuore. Per me Giancarlo c’è sempre stato, come per tanti. Una presenza costante, sicura, leale. Un punto di riferimento umano e politico, uno di quelli su cui sapevi di poter contare sempre, senza bisogno di chiedere. A lui molti devono tantissimo: la passione, il rigore, il senso del dovere, la conoscenza profonda del territorio”.

E ancora: “Giancarlo non conosceva Campi Bisenzio, ma la raccontava, strada dopo strada, albero dopo albero, argine per argine. È stato assessore ai lavori pubblici per lunghi anni, dal sindaco Anna Maria Mancini ad Adriano Chini, attraversando stagioni diverse e amministrando la città nei momenti in cui c’era tutto da costruire. Quando Campi Bisenzio non aveva alberi, non aveva una rete fognaria strutturata, non aveva infrastrutture adeguate, c’era Giancarlo. A lui si devono, più e più volte nel tempo, le scuole, le opere pubbliche, la costruzione e il rifacimento della rete fognaria, che conosceva a memoria, la rete idraulica del fiume e dei torrenti e l’intero patrimonio del verde pubblico, pensato, realizzato e difeso con la stessa cura riservata alle opere più complesse. Giancarlo era così: non cercava riconoscimenti, cercava soluzioni. Non parlava per sé, lavorava. E poi c’era il circolo Rinascita, la sua seconda casa, forse la prima. Un servizio instancabile, quotidiano, silenzioso: tutte le mattine presto era lì, presente, a organizzare e a lavorare. Anche lì non si è mai risparmiato, mai tirato indietro. Giancarlo ha fatto tanto per Campi Bisenzio. L’ha amata davvero, profondamente, fino all’ultimo giorno. Oggi perdiamo un consigliere comunale in carica, un amministratore straordinario, un uomo delle istituzioni nel senso più alto e autentico del termine. In molti perdono un punto fermo, un esempio, un amico. Per la figura che è stata, per il servizio instancabile reso alla città e per il ruolo che ha ricoperto fino alla fine, come sindaco ho deciso che sarà proclamato il lutto cittadino”.

“Il suo volto espressivo, – queste le parole del presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici – insieme a una frase che pronunciò in consiglio comunale rivolto a un collega (“Se tu eri stato zitto era meglio”, n.d.r.), rappresenta perfettamente la sua persona: diretta, sincera e con il dono della sintesi. Lontano da lui per ideologia, ma così vicino nella maggior parte delle idee e dei giudizi. Persona di grande esperienza, conoscitore del territorio, laborioso, attento alla comunità e soprattutto onesto. Oggi Campi piange uno dei suoi figli migliori, che ha fatto tanto per la nostra città senza ricevere nulla in cambio. Ciao Giancarlo, amico delle persone perbene”.

“In questa giornata grigia, – Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco) lo ricorsa così – purtroppo un’altra brutta notizia, uno dei pilastri di Campi Bisenzio ci ha lasciato, Giancarlo Paolieri si é spento lasciando un vuoto enorme nel cuore delle persone che gli volevano bene, compreso il sottoscritto. Uno dei piú grandi assessori ai lavori pubblici che il nostro Comune abbia avuto, un uomo che conosceva il territorio a “menadito”. Tanti i consigli che mi ha dato, tanti suggerimenti e soprattutto tanto affetto e stima, un uomo come pochi, una grade perdita per la nostra cittá. Ciao Giancarlo, che la terra ti sia lieve…”.

“A nome della sezione Anpi di Campi Bisenzio Lanciotto Ballerini esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Paolieri. Uomo delle istituzioni, amministratore serio e appassionato, Giancarlo ha servito la comunità di Campi Bisenzio con dedizione, senso del dovere e amore autentico per il territorio. Il suo impegno civile, portato avanti con discrezione e costanza, rappresenta un esempio prezioso di responsabilità e servizio verso la collettività. Alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità campigiana giungano le nostre più sentite condoglianze. Ciao Giancarlo. Il tuo lavoro e il tuo esempio restano patrimonio della città”.

E ancora Marco Monticelli, capogruppo di Fare Città: “Un amico, una persona che conoscevo da sempre, ma che ho potuto veramente apprezzare solo dal 2023 quando siamo entrati nello stesso gruppo consiliare comunale. Da subito c’è stata una sintonia totale, consci che sarebbe stato un lavoro molto impegnativo. Del resto il suo modo pratico, sincero e appassionato, il suo autentico senso del bene comune, mi era diventato da subito congeniale e non poteva essere diversamente. Questo uomo, espressivo e di grande corporatura, era dotato di una grande sensibilità, di una acuta intelligenza e andava rapidamente alla radice della questione. Nei suoi interventi, tutti lo ascoltavano con attenzione, perché sicuramente avrebbe detto, con grande empatia, cose pratiche, fondate e totalmente slegate da opportunismi anche istituzionali. Giancarlo era e resterà un raro esempio di uomo onesto e capace, dedito senza compromessi al bene comune e per questo, ma non solo, resterà nei nostri ricordi più cari e gli saremo per sempre riconoscenti”.

“Lo ricordo con affetto, – scrive su Facebook il capogruppo delle liste di centrodestra Paolo Gandola – sebbene negli anni abbiamo avuto battibecchi sinceri e “puliti” in consiglio comunale. Poco più di un mese fa, al suo rientro in aula dopo una brevissima battuta di arresto, andai a salutarlo in modo fraterno augurandogli: “in gamba, mi raccomando”. Un forte abbraccio alla famiglia e una preghiera sincera per lui. Che la terra gli sia lieve, oggi, solo silenzio”.

“Giancarlo Paolieri ci ha lasciati, – infine le parole del Pd campigiano – un uomo che si è sempre speso con passione e dedizione per la comunità, per Campi Bisenzio. Un uomo delle istituzioni, della comunità, coerente nei suoi valori, che ha saputo mettersi al servizio degli altri. Il suo impegno, la sua disponibilità e la sua capacità di ascolto hanno lasciato un segno profondo nella nostra città e in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Il Partito Democratico di Campi Bisenzio si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui momenti di lavoro, di dialogo e di confronto. Chiunque abbia avuto l’onore di incontrarlo o di collaborare con Giancarlo porta con sé un pezzo della sua generosità. Grazie, Giancarlo. Grazie per il tuo impegno, per la tua dedizione, per la tua passione. La tua eredità resterà viva nella nostra comunità”.