Campi Bisenzio, lo sportello di Plures Alia si trasferisce: domani ultimo giorno in piazza Dante

CAMPI BISENZIO – Plures Alia informa che domani, 10 luglio, sarà l’ultimo giorno di apertura al pubblico dello sportello di piazza Dante a Campi Bisenzio. A partire da mercoledì 15 luglio, il servizio sarà operativo nella nuova sede di via Verdi 4, dove i cittadini potranno continuare a usufruire di tutti i servizi già disponibili. Restano, infatti, invariate le attività erogate dallo sportello, presso il quale sarà possibile: effettuare pratiche relative alla tariffa; ritirare le attrezzature per la raccolta differenziata; presentare richieste e segnalazioni; prenotare i servizi OnDemand. Con il trasferimento di sede si amplia l’orario di apertura: lo sportello sarà attivo il mercoledì e il venerdì dalle 12.30 alle 17.30, anticipando di trenta minuti l’apertura rispetto alla precedente sede di piazza Dante. Plures Alia invita gli utenti che devono recarsi allo sportello a fare riferimento, dal 15 luglio, alla nuova sede di via Verdi 4, a Campi Bisenzio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite la rinnovata App, AliaEstra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile).