Campi Bisenzio, si è tornati a gareggiare a Villa Montalvo per i Campionati toscani di corsa campestre

CAMPI BISENZIO – Oltre 4.000 persone, tra atleti, tecnici, dirigenti e pubblico hanno animato il parco di Villa Montalvo per la prova del Gran Prix di corsa campestre regionale Fidal che assegnava i titoli assoluti e Under 23 maschili e femminili di cross corto sulla distanza dei 3 chilometri e i titoli individuali e di società del settore promozionale. Sei le partenze e tante le emozioni, per l’organizzazione dell’Atletica Campi. Il parco (già palcoscenico di eventi nazionali come i Campionati italiani Fidal 2009 e 2021 e il Campionato nazionale Uisp 2010) è quindi tornato a ospitare un evento sportivo di grande spessore, di fatto rinascendo ufficialmente , seppure in un area diversa da quella solitamente utilizzata, perché l’area attigua a Villa La Limonaia è ancora oggetto dei lavori di ripristino dopo l’alluvione del 2 novembre scorso.

Ecco spiegata anche la soddisfazione dell’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, rappresentata in presenza dall’assessore allo sport Davide Baldazzi, oltre che dell’Atletica Campi, sotto la cui regia (anche grazie al contributo dei volontari e dei giudici di gara Fidal e degli addetti del timing di Evodata) le gare si sono svolte senza intoppi, rispettando al minuto tutti gli orari di partenza previsti; con le premiazioni individuali svoltesi di fatto in tempo reale, subito dopo le rispettive gare, e la conclusione con le ultime premiazioni di società pochi minuti dopo gli arrivi dell’ultima prova, quello della gara femminile assoluta.

Sono stati oltre 700 gli atleti in gara. Per la cronaca le vittorie assolute sono andate a due compagni di allenamento in quel del Matassino a Figline: Abderrazzak Gasmi della Toscana Atletica Jolly tra gli uomini (nella foto) e Giulia Bernini della Toscana Atletica Empoli Nissan tra le donne. La gara Ragazze (1,5 chilometri) è stata vinta da Sveva Bertolucci della Virtus Lucca; tra i Ragazzi (1,5chilometri) primo Philippe Vannucchi dell’Uisp Siena (atleta al primo anno di categoria); tra le Cadette (sui 2 chilometri) vittoria per Viola Fasano dell’Atletica Marciatori Mugello; tra i Cadetti (2,5 chilometri) vince Giulio Guccione della Virtus Lucca. Per quanto riguarda i titoli di società torna a fare la parte del leone l’Atletica Firenze Marathon che ha vinto nelle categorie Ragazze, Ragazzi, Cadette e nella “combinata” femminile. Tra i Cadetti vittoria per la Virtus Lucca mentre la “combinata” maschile è andata all’Atletica Grosseto Banca Tema.

L’Atletica Campi del presidente Riccardo Bicchi festeggia anche il terzo posto tra le Ragazze dove sesta individuale è stata Sofia Sportelli. Quinto Niccolò Dabizzi nella categoria Cadetti. Ora gli appuntamenti organizzativi si spostano sulla pista dello stadio Zatopek. Già assegnata la finale nazionale Oro che assegnerà gli scudetti Under 18, si attende ora il completamento dei calendari regionali per altri appuntamenti a partire dalla primavera in arrivo.