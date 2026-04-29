Campi Bisenzio, taglio del nastro per “Prima sosta”, il “rifugio” dei lavoratori della Piana

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro, ieri mattina, per “Prima sosta, definito come il “rifugio” per i lavoratori precari della Piana fiorentina. Uno spazio dedicato a chi lavora e ha bisogno di un’assistenza sindacale, a chi è disoccupato e cerca di orientarsi nel mondo del lavoro, ai rider che hanno necessità di riparo e ristoro tra una consegna e […]

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro, ieri mattina, per “Prima sosta, definito come il “rifugio” per i lavoratori precari della Piana fiorentina. Uno spazio dedicato a chi lavora e ha bisogno di un’assistenza sindacale, a chi è disoccupato e cerca di orientarsi nel mondo del lavoro, ai rider che hanno necessità di riparo e ristoro tra una consegna e l’altra. E che è stato inaugurato in via Gattinella 20, a Campi Bisenzio, in un’immobile gestito dalla cooperativa Il Girasole. Sarà attivo il lunedì dalle 17 alle 19, il martedì dalle 12 alle 14, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 11 (sportelloprimasosta@coopilgirasole.it): qui tutti i lavoratori o anche i disoccupati potranno trovare informazioni su diritti e doveri, contratti, tutele e procedure, mentre i rider potranno ricaricare i loro veicoli o i device, utilizzare il bagno, fare una sosta e riposarsi al coperto. Verranno fatte attività di formazione e orientamento, fornite informazioni ai lavoratori stranieri su permessi di soggiorno, residenza e accesso al sistema sanitario. Chi avrà bisogno di assistenza sindacale potrà trovarla al “rifugio” o sarà indirizzato alle Camere del lavoro territoriali della Cgil. L’iniziativa nasce infatti dall’accordo, firmato a marzo, fra Comune di Campi Bisenzio, Cgil, Cooperativa Il Girasole e Società della Salute fiorentina Nord Ovest.

“In un tessuto lavorativo, vivace ma anche molto variegato quello come quello della Piana fiorentina, è importante avere un punto di riferimento in cui i lavoratori, o coloro che un lavoro lo cercano, possano trovare tutele, formazione e informazione per orientarsi tra diritti e doveri, tipologie di contratto, ma anche un luogo di ascolto e di riposo” afferma Francesca Bottai, presidente della cooperativa Il Girasole. “Per la nostra organizzazione – ha aggiunto – Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze – si tratta di dare avvio a un impegno importante, rafforzando un ulteriore presidio territoriale con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai lavoratori, in particolare a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà e a rischio di sfruttamento. Questo presidio nasce infatti dalla volontà di dare concretezza alla scelta della Cgil di garantire una presenza sempre più capillare sul territorio, per stare nei luoghi in cui vivono e lavorano le persone e dove maggiori sono i rischi, offrendo servizi, tutele e punti di riferimento concreti”.

“L’apertura di “Prima sosta” rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le nuove fragilità del mondo del lavoro, che anche nel nostro territorio si manifestano in forme sempre più diversificate, – ha concluso il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri – come amministrazione comunale abbiamo voluto sostenere con convinzione questo progetto perché crediamo che nessuno debba sentirsi solo di fronte alla precarietà e alla disoccupazione. Questo spazio non è soltanto un punto fisico, ma un presidio di diritti, dignità e inclusione, ringrazio la cooperativa Il Girasole, la Cgil e la Società della Salute per aver costruito insieme al Comune questo progetto. Siamo di fronte a un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, e un passo importante per rendere Campi Bisenzio una comunità sempre più equa e solidale”.