“Campi sotto le stelle”: mercoledì 8 luglio il centro storico si anima tra giochi di una volta, cultura, musica e spettacoli 

CAMPI BISENZIO – Prosegue l’estate nel centro storico di Campi Bisenzio con un nuovo appuntamento di “Campi sotto le stelle – I mercoledì d’estate”. Domani, infatti, mercoledì 8 luglio il centro del Comune si trasformerà in un grande spazio di incontro con iniziative pensate per tutte le età, fra tradizione, cultura e intrattenimento. Fra le proposte della serata uno spazio speciale dedicato ai giochi di una volta, un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme lontano dagli schermi. Dalle 17 alle 24 grandi e piccoli potranno cimentarsi con dama, filetto (tris), Shangai (Mikado) e tanti altri giochi tradizionali in legno che metteranno alla prova abilità, logica e precisione. Nessuna batteria, nessun Wi-Fi: solo divertimento, condivisione e un pizzico di sana competizione.

Come ogni mercoledì, il centro storico ospiterà inoltre street food, banchi di hobbisti e artigiani, musica dal vivo, eventi e performance che accompagneranno cittadini e visitatori fino a tarda sera. La serata offrirà anche un’importante occasione per gli appassionati di storia grazie alle “Notti dell’archeologia”. A partire dalle 20.30 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo archeologico di Gonfienti mentre alle 21 è in programma una visita guidata della durata di un’ora, condotta dall’archeologa Giuditta Pesenti, che accompagnerà i presenti alla scoperta dell’antica città etrusca attraverso reperti, curiosità e racconti. La partecipazione ha un costo di 5 euro ed è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail info@museogonfienti.it oppure telefonando al numero lo 055 8959701.

La serata sarà inoltre un’occasione speciale per riscoprire Palazzo Pretorio, restituito alla comunità dopo il recente restauro. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare a un ciclo di visite guidate serali per conoscere gli ambienti recuperati, la storia del Palazzo e visitarlo prima del suo allestimento definitivo, che lo vedrà accogliere gli uffici comunali. Le visite si terranno mercoledì 8, 15 e 22 luglio alle 21 e saranno organizzate in gruppi di massimo 20 persone (prenotazione obbligatoria: sindaco@comune.campi-bisenzio.fi.it – 055 8959575 / 055 8959227). Si ricorda che, in occasione della manifestazione “I mercoledì d’estate”, il centro storico sarà chiuso al traffico dalle 16 fino al termine degli eventi.