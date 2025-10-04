Cane da caccia intrappolato in una tubazione: i Vigili del fuoco scavano nel terreno e lo salvano

SCANDICCI – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti nella giornata ieri nel Comune di Scandicci, in via delle Croci, in località San Michele a Torri, in un vigneto, per la ricerca e il salvataggio di un cane da caccia che si era accidentalmente infilato in una tubazione liscia del diametro di circa 45/50 centimetri che si trova a una profondità di circa un metro e mezzo e dalla quale purtroppo non riusciva a uscire. I Vigili del fuoco, con una squadra e con l’ausilio di un escavatore di un privato, hanno quindi iniziato a effettuare una prima apertura sul terreno. Da qui sono state effettuate delle ispezioni con una searchcam, che ha permesso di verificare che l’animale era più avanti. Così è stato effettuato un secondo scavo dove la tubazione si era schiacciata imprigionando il cane. L’intervento, iniziato poco dopo le 17, è terminato a mezzanotte con il salvataggio del cane che è stato riconsegnato al proprietario.