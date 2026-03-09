Cappelli (Forza Italia): “Prato, il centrodestra scelga ora il candidato sindaco: non c’è più tempo da perdere”

PRATO – “Prato sta vivendo una fase politica unica nella sua storia recente. Dopo anni di amministrazione della sinistra, per la prima volta il quadro politico appare davvero aperto e il centrodestra ha la responsabilità di offrire alla città un’alternativa credibile di governo”: lo dice Francesco Cappelli, commissario provinciale Forza Italia Prato, che poi aggiunge: […]

PRATO – “Prato sta vivendo una fase politica unica nella sua storia recente. Dopo anni di amministrazione della sinistra, per la prima volta il quadro politico appare davvero aperto e il centrodestra ha la responsabilità di offrire alla città un’alternativa credibile di governo”: lo dice Francesco Cappelli, commissario provinciale Forza Italia Prato, che poi aggiunge: “Le sfide che abbiamo davanti sono importanti: la sicurezza, lo sviluppo economico, il sostegno al tessuto produttivo, la qualità dei servizi, il ruolo che Prato vuole avere nei prossimi anni all’interno della Toscana. Sono temi che richiedono una classe dirigente all’altezza e una proposta politica credibile”.

E ancora: “In questo contesto il centrodestra ha una responsabilità importante: costruire un’alternativa seria e concreta, capace di interpretare le aspettative di tanti cittadini che chiedono un cambiamento. Siamo ormai arrivati a poche settimane dalle elezioni amministrative e, proprio per questo, è arrivato il momento di compiere le scelte necessarie. Gli elettori del centrodestra attendono da tempo un segnale di chiarezza e di unità. Non possiamo permetterci di aspettare il referendum né le decisioni della sinistra: sarebbe un errore politico imperdonabile. Indicare il candidato sindaco non è soltanto un passaggio politico interno alla coalizione: è un atto di rispetto verso gli elettori e verso la città. Significa mettere la persona che sarà chiamata a guidare la sfida elettorale nelle condizioni di svolgere una campagna vera, con tempi adeguati e con la possibilità di costruire un progetto serio per Prato”.

“Le campagne elettorali – conclude Cappelli – non si improvvisano nelle ultime settimane. Richiedono presenza sul territorio, ascolto, confronto con le categorie economiche, con le associazioni e con tutte le realtà che compongono la nostra comunità. Il centrodestra ha dimostrato in molte occasioni di sapersi unire quando è il momento di assumersi delle responsabilità politiche. Anche questa volta sono convinto che sapremo farlo. Non perdiamoci in tatticismi: prendiamo con coraggio la scelta che riteniamo più giusta e iniziamo la campagna elettorale. Prato ha bisogno di chiarezza, di leadership e di una proposta di governo forte. Il centrodestra è pronto a fare la propria parte”.