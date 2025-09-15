CALENZANO – La consigliera di FdI Monica Castro interviene sulla situazione della strada provinciale 8 con l’istituzione del senso unico dopo l’incendio degli ultimi giorni. “Continuano i problemi sulla Sp8. Dopo l’incendio dello scorso venerdì che ha causato problemi all’asfalto , abbiamo nuovamente un senso unico alternato con semaforo. – afferma Castro – Questo ha già creato numerosi disagi soprattutto sabato sera dopo l’ennesima chiusura autostradale verso sud. Lunghe file si sono create nella notte. Quella chiusura andava rimandata. Siamo difronte all’ennesima incapacità di gestire situazioni di emergenza da parte del comune di Calenzano e della Provincia”.
Castro (FdI) “Ancora troppi problemi sulla Sp8”
CALENZANO – La consigliera di FdI Monica Castro interviene sulla situazione della strada provinciale 8 con l’istituzione del senso unico dopo l’incendio degli ultimi giorni. “Continuano i problemi sulla Sp8. Dopo l’incendio dello scorso venerdì che ha causato problemi all’asfalto , abbiamo nuovamente un senso unico alternato con semaforo. – afferma Castro – Questo ha già […]