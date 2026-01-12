CALENZANO – “Mentre Il primo cittadino discute dei confini tra Nato e Russia, qui a Calenzano rischiamo di perdere di vista i confini tra una strada sicura e una dissestata”. È quanto afferma in una nota la consigliera di FdI Monica Castro che sottolinea che a “Sommaia da 10 mesi, i residenti aspettano una strada sicura e transitabile almeno per un mezzo di soccorso”. “Sul Comune di Sesto Fiorentino i lavori si sono fermati mentre il comune di Calenzano aspetta il risarcimento di un’assicurazione privata. – prosegue Castro – Dopo il crollo a causa del passaggio di un mezzo pesante, del nuovo tratto di strada di Sommaia, l’amministrazione poteva intervenire in somma urgenza e anticipare la spesa, invece ha preferito attendere procurando altri danni ai quei cittadini già provati dalla situazione post alluvione”.
Castro (FdI) “Il sindaco dovrebbe pensare alle strade dissestate di Calenzano, non alle questioni internazionali”
CALENZANO – “Mentre Il primo cittadino discute dei confini tra Nato e Russia, qui a Calenzano rischiamo di perdere di vista i confini tra una strada sicura e una dissestata”. È quanto afferma in una nota la consigliera di FdI Monica Castro che sottolinea che a “Sommaia da 10 mesi, i residenti aspettano una strada sicura […]