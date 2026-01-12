Castro (FdI) “Il sindaco dovrebbe pensare alle strade dissestate di Calenzano, non alle questioni internazionali”

CALENZANO – “Mentre Il primo cittadino discute dei confini tra Nato e Russia, qui a Calenzano rischiamo di perdere di vista i confini tra una strada sicura e una dissestata”. È quanto afferma in una nota la consigliera di FdI Monica Castro che sottolinea che a “Sommaia da 10 mesi, i residenti aspettano una strada sicura […]

CALENZANO – “Mentre Il primo cittadino discute dei confini tra Nato e Russia, qui a Calenzano rischiamo di perdere di vista i confini tra una strada sicura e una dissestata”. È quanto afferma in una nota la consigliera di FdI Monica Castro che sottolinea che a “Sommaia da 10 mesi, i residenti aspettano una strada sicura e transitabile almeno per un mezzo di soccorso”. “Sul Comune di Sesto Fiorentino i lavori si sono fermati mentre il comune di Calenzano aspetta il risarcimento di un’assicurazione privata. – prosegue Castro – Dopo il crollo a causa del passaggio di un mezzo pesante, del nuovo tratto di strada di Sommaia, l’amministrazione poteva intervenire in somma urgenza e anticipare la spesa, invece ha preferito attendere procurando altri danni ai quei cittadini già provati dalla situazione post alluvione”.