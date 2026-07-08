Castro (Futuro Nazionale) “Ancora irrisolti i problemi a Davanzello”



CALENZANO – Monica Castro di Futuro Nazionale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo a Davanzello, “una piccolissima frazione di Calenzano – spiega – drammaticamente colpita da ripetute alluvioni. A distanza di ben 16 mesi, la situazione è vergognosamente identica. Se dovesse tornare a piovere forte, molte abitazioni finirebbero nuovamente sott’acqua”. Castro sostiene che sindaco e assessore hanno detto ai cittadini che “sono finiti i soldi”. “Una giustificazione inaccettabile, -prosegue Castro – che lascia basiti. Eravamo un Comune ricco, ma dopo 80 anni di governo della sinistra ci troviamo ridotti in questo stato, con la sicurezza dei residenti totalmente ignorata. I cittadini finora sono stati fin troppo pazienti e civili. Nel prossimo consiglio comunale vedremo come l’assessore competente pretenderà di rispondere alla mia interpellanza. Parliamo di colui che, invece di concentrarsi sulla risoluzione di questi disastri, spende il suo tempo a chiedere continuamente le mie dimissioni. Del resto, parliamo di un soggetto che ha rassegnato le proprie dimissioni per poi ritirarle subito dopo: cosa ci si può aspettare da una figura simile”.