Castro (Futuro Nazionale) “Uffici chiusi in agosto: una scelta incomprensibile”

CALENZANO – “Dal 10 al 21 agosto il Comune di Calenzano chiuderà diversi uffici pubblici, tra cui settori chiave come Urbanistica e Tributi. Una scelta incomprensibile che penalizza i cittadini proprio nel periodo estivo, quando molti avrebbero il tempo per sbrigare pratiche burocratiche”. Lo afferma, in una nota la consigliera di Futuro Nazionale Monica Castro.
“Mentre gli uffici essenziali come Anagrafe e Polizia Municipale restano giustamente operativi con orari ridotti, – prosegue la consigliera – la serrata degli altri settori appare del tutto ingiustificata, soprattutto se confrontata con le realtà limitrofe: Comuni vicini come Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello non prevedono alcuna chiusura estiva. Non si capisce perché solo a Calenzano ci si prenda la libertà di sospendere i servizi ai cittadini per ben 11 giorni. I servizi pubblici non si interrompono: bastava garantire l’apertura, anche a orari ridotti con meno personale per tutelare sia il riposo del personale sia i diritti della comunità”.