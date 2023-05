Cavalieri Union, il pareggio di Roma vale i play-off promozione: una semifinale che è già nella storia

PRATO/SESTO FIORENTINO – Ci sono voluti 80 minuti pieni di adrenalina per decretare la quarta qualificata ai play-off promozione del campionato di serie A. Sul campo dell’U.R. Capitolina, infatti, i Cavalieri Union hanno fatto un’impresa e hanno chiuso il girone di ritorno con un pareggio che vale il biglietto per le semifinali. È stata partita […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Ci sono voluti 80 minuti pieni di adrenalina per decretare la quarta qualificata ai play-off promozione del campionato di serie A. Sul campo dell’U.R. Capitolina, infatti, i Cavalieri Union hanno fatto un’impresa e hanno chiuso il girone di ritorno con un pareggio che vale il biglietto per le semifinali. È stata partita vera a Roma, fra due squadre che non avevano intenzione di mollare un centimetro, entrambe motivate a vincere lo scontro diretto. Alla fine ne è uscito un pari che premia proprio i ragazzi di coach Chiesa, alla vigilia del match davanti in classifica al Capitolina di due punti (rispettivamente 81-79).

Dopo un inizio di marca Cavalieri finalizzato da un drop di Puglia, i padroni di casa fanno la voce grossa da lancio in touch e marcano con un drive la meta del 7-3 timbrata dal terza linea Ercolani. I ragazzi del Prato Sesto però non si scompongono e grazie a una grande qualità da rimessa laterale tengono bene il campo e a metà della prima frazione passano in vantaggio. Castellana accelera, la linea dei trequarti lo sostiene e il pallone arriva rapidamente a Fattori che riesce ad allungare fino al centro dei pali per la zampata del 7-10. Il match vive di episodi, le mischie si fronteggiano con grande energia e i calciatori diventano protagonisti dalla piazzola.

Prima Severini accorcia le distanze, poi Puglia va per i pali in chiusura di primo tempo, mandando a riposo i suoi sul +3. Il secondo tempo è un lungo susseguirsi di azioni, con gli interventi difensivi e i placcaggi grintosi che prevalgono sulle manovre d’attacco. Ancora Severini punisce l’indisciplina dei Cavalieri e riporta il Capitolina sul 13-13. Poco dopo arriva anche un giallo a Ciampolini che lascia la squadra ospite in 14, ma la reazione dei suoi compagni è carica di orgoglio e i romani non passano. Gli ultimi 10 minuti diventano frenetici: i Cavalieri Union ce la mettono tutta a superare la difesa ospite, fra percussioni frontali e pick and go. Capitolina riesce a salvarsi, ma al fischio finale dell’arbitro Favaro il pareggio diventa il risultato perfetto per i Cavalieri. Il numeroso pubblico arrivato da Prato e Sesto Fiorentino può invadere pacificamente il campo e festeggiare la prima semifinale promozione nella storia del club. Il 21 e il 28 maggio si giocherà con i Rangers Vicenza, squadra che ha vinto il girone 2.