Centri estivi a Lastra a Signa: pubblicato il bando per i contributi alle famiglie

LASTRA A SIGNA – Centri estivi 2023: è pubblicato sul sito del Comune nella sezione Altri bandi ed avvisi pubblici l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi alle famiglie che iscrivono i bambini in età 3-14 anni ai centri estivi. L’avviso è finalizzato a sostenere le famiglie residenti che iscrivono i propri figli ai centri estivi con il duplice fine di favorire esperienze di socialità controllata al di fuori del contesto domestico e familiare per bambini e adolescenti e di consentire alle loro famiglie una più agevole conciliazione dei tempi casa/lavoro.

I contributi a favore delle famiglie saranno erogati nella misura massima di 75 euro per ciascun turno settimanale di frequenza e per un massimo di due turni settimanali, dando atto che le spese sostenute dalle famiglie dovranno essere debitamente documentate. Le domande per la concessione del contributo dovrà essere corredata dei seguenti allegati: copia delle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore del centro estivo o dichiarazione del soggetto gestore attestante la frequenza del centro estivo da parte del minore, numero dei turni frequentati, la spesa per ogni singolo turno frequentato e la spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia.

La richiesta dovrà essere presentata dal 12 giugno all’11 settembre al Comune di Lastra a Signa per via telematica tramite portale delle istanze on line (https://istanze.comune.lastra-a- signa.fi.it/istanze/) cliccando sull’apposito bottone “Bonus centri estivi 2023″ e poi autenticandosi attraverso Spid\Cns. Queste sono le associazioni che hanno comunicato al Comune di svolgere centri estivi sul territorio: Associazione Le Mille Gru, Associazione Un Calcio Per tutti, Asd Lastrigiana, basket Team Nova, Polisportiva Ginestra Asd, Associazione Just Dance, Polisportiva Malmantilia, Equitazione Flower Ranch, Iride Srl.