Centri estivi: apre il bando per chiedere il rimborso

SESTO FIORENTINO – Sono stati 2600 i frequentatori dei centri estivi per bambini e ragazzi nel corso di questa estate, con una crescita di partecipazione di 500 giovani in più, rispetto all’anno precedente, tra i 4 e i 14 anni. .

Nelle prossime settimana sarà pubblicato il bando per accedere al rimborso delle quote di iscrizione da parte delle famiglie con Isee inferiore ai 36mila euro.

“Dopo la difficile parentesi della pandemia, quest’anno siamo tornati con una programmazione a pieno regime, trovando un grande riscontro da parte delle famiglie che riconoscono la qualità delle attività proposte – afferma l’assessore alle Politiche educative Sara Martini – Sia a luglio che in questo scorcio di settembre ho avuto l’occasione di visitare alcune realtà, trovando tantissimo entusiasmo e partecipazione. Nei prossimi giorni, come di consueto, procederemo alla pubblicazione del bando per l’accesso ai rimborsi delle quote di iscrizione, una misura con la quale vogliamo sostenere le famiglie e incentivare la partecipazione ai Centri. A tutti gli operatori coinvolti, alle associazioni e alle famiglie va un ringraziamento per la fiducia con cui hanno pensato e partecipato ai Centri estivi, fornendo indicazioni e contributi utili per migliorare e potenziare questo servizio già a partire dalla prossima estate”.