Centri estivi, il Comune pubblica un avviso per la gestione

PRATO – Il Comune di Prato, per migliorare ed armonizzare la qualità degli interventi, la loro progettazione e realizzazione e favorire l’accessibilità delle famiglie e degli utenti, intende riproporre anche per il 2026 forme di raccordo e collaborazione con i soggetti gestori dei Centri estivi tramite gli strumenti già adoperati lo scorso anno, ossia il […]

PRATO – Il Comune di Prato, per migliorare ed armonizzare la qualità degli interventi, la loro progettazione e realizzazione e favorire l’accessibilità delle famiglie e degli utenti, intende riproporre anche per il 2026 forme di raccordo e collaborazione con i soggetti gestori dei Centri estivi tramite gli strumenti già adoperati lo scorso anno, ossia il consolidamento della Rete Centri Estivi Prato e il Convenzionamento con le associazioni ed enti in possesso di requisiti specifici. Possono aderire alla Rete Centri Estivi Prato i soggetti che organizzano centri estivi nel Comune di Prato per minori dai 3 ai 17 anni. L’adesione alla rete è un requisito necessario per consentire alle famiglie di accedere ai contributi economici a sostegno delle tariffe di frequenza.

I gestori dei Centri estivi in possesso di determinati requisiti (assenza di scopo di lucro ed altro) possono inoltre aderire, su base volontaria, a una convenzione con il Comune, che consente l’utilizzo gratuito di spazi comunali e l’accesso ai contributi economici a favore degli organizzatori, in caso di finanziamento da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia. Per accedere al convenzionamento è necessario garantire standard qualitativi adeguati e tariffe entro le soglie prestabilite dall’Amministrazione comunale.

I gestori in rete e convenzionati dovranno realizzare i Centri estivi nel territorio comunale tra giugno e settembre per almeno due settimane consecutive (esclusi sabato e domenica), in orario compreso tra le 7 e le 19, per minimo di 4 ore al giorno. Le domande per aderire o confermare l’adesione alla rete e al convenzionamento devono essere presentate esclusivamente tramite pec all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it entro le 13 del 30 aprile utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Prato. L’avviso è pubblicato alla pagina https://www2.comune.prato.it/gestionale/avvisi/2026/archivio17_21_897_446_25.html.