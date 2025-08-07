Cerimonia in ricordo di Tosca Fiesoli e di tutte le donne vittime delle guerre

CAMPI BISENZIO – È sta ricordata oggi 7 agosto Tosca Fiesoli, ma la cerimonia commemorativa nell’anniversario dell’uccisione di Tosca Fiesoli, giovane vittima della violenza nazifascista durante la Seconda guerra mondiale, ha voluto ricordare anche tutte le donne vittime delle guerre. La cerimonia si è tenuta alle 11 in via San Lorenzo. “Ricordare Tosca Fiesoli significa rinnovare ogni anno il nostro impegno per la pace, la giustizia e la dignità umana, – ha detto il vicesindaco Federica Petti – è dovere delle istituzioni mantenere viva la memoria storica, soprattutto in un tempo in cui guerre e violenze continuano a colpire le popolazioni civili, e in particolare le donne. La memoria non è solo un esercizio del passato, ma una responsabilità verso il presente e il futuro”. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari di Tosca Fiesoli, tra cui la nipote Elena Fiesoli, vicepresidente del Consiglio comunale di Campi Bisenzio, che ha voluto condividere un momento di raccoglimento e memoria con la cittadinanza. Da parte dell’amministrazione comunale di Campi Bisenzio c’è l’impegno per la tutela della memoria storica, in particolare attraverso percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni, affinché il sacrificio di donne come Tosca Fiesoli non venga mai dimenticato.