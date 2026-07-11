“Chiavi di casa” per l’indipendenza

SESTO FIORENTINO – Un alloggio dove trovare un supporto ed essere accompagnati nel percorso di autonomia e integrazione, ricevendo un sostegno nella transizione tra l’accoglienza iniziale e la piena indipendenza: è il cuore del progetto “Spazio futuro – Chiavi di Casa” promosso dal Consorzio Martin Luther King in convenzione con la Sds Fiorentina Nord Ovest […]

SESTO FIORENTINO – Un alloggio dove trovare un supporto ed essere accompagnati nel percorso di autonomia e integrazione, ricevendo un sostegno nella transizione tra l’accoglienza iniziale e la piena indipendenza: è il cuore del progetto “Spazio futuro – Chiavi di Casa” promosso dal Consorzio Martin Luther King in convenzione con la Sds Fiorentina Nord Ovest e con la collaborazione dell’amministrazione comunale. All’inaugurazione ufficiale del progetto, tenutasi nei giorni scorsi, hanno preso parte tra gli altri il direttore del consorzio Luther King Andrea Malpezzi, la coordinatrice dell’area educativa del consorzio Giusy Tricarico e l’educatrice di riferimento Silvia Labardi. L’iniziativa, rivolta a giovani adulti migranti, prevede la messa a disposizione di un alloggio temporaneo sul territorio di Sesto Fiorentino dove i ragazzi possano avviare un percorso di autonomia verso l’inserimento sociale e lavorativo fino al raggiungimento dell’indipendenza abitativa ed economica. I partecipanti risiedono insieme in un appartamento per un periodo di durata variabile definita in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione di ciascun ragazzo: non esiste un tempo prestabilito, perché ogni percorso segue modalità e tempi differenti. I giovani sono assistiti e guidati quotidianamente da operatori ed educatori presenti per un numero limitato di ore.

Attualmente i giovani presenti sono tre.

“Questa iniziativa si inserisce in una riflessione più ampia sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione che non può essere affrontato esclusivamente attraverso gli slogan o attraverso una prospettiva legata soltanto alla sicurezza – afferma l’assessore alla politiche sociali Massimiliano Kalmeta – Per costruire reali percorsi di integrazione è necessario fornire strumenti concreti che permettano alle persone di diventare autonome e inserirsi nella comunità. L’obiettivo è accompagnare gradualmente i giovani nella costruzione di un percorso personale, sociale e lavorativo che consenta loro di diventare parte attiva del territorio”.