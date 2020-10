Cimiteri e afflusso dei visitatori per il 31 ottobre e il 1 novembre

SESTO FIORENTINO – Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, dato il grande afflusso di visitatori, l’accesso al Cimitero maggiore avverrà con una serie di percorsi obbligati in entrata e in uscita, volti ad evitare la formazione di assembramenti e a garantire il distanziamento personale.L’attraversamento di via Gramsci sarà possibile soltanto dall’incrocio con via Puccini […]

L’attraversamento di via Gramsci sarà possibile soltanto dall’incrocio con via Puccini e in prossimità del distributore di benzina; non saranno utilizzabili le strisce prospicienti l’ingresso principale.

Le fermate del trasporto pubblico locale situate in prossimità in entrambe le direzioni saranno soppresse.

La vigilanza sui flussi sarà garantita dal Corpo di Polizia Municipale e dalle associazioni di Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri, Misericordia di Sesto Fiorentino e La Racchetta.

Il Comune invita i visitatori a rispettare le disposizioni e ad attenersi alle indicazioni che potranno essere date dagli operatori presenti. Fino al 2 novembre il Cimitero Maggiore osserverà l’orario speciale 8-18.