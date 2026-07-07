Cimitero di Seano: conclusi i lavori per la nuova ala: saranno realizzati 230 ossarini      

CARMIGNANO – Lavori conclusi per la realizzazione di circa 230 ossarini al cimitero di Seano. La costruzione della nuova ala è parte di un più ampio intervento di manutenzione e di opere che, in fasi successive, sono in corso nei camposanti di Carmignano. Verifiche, condotte a più riprese, hanno individuato, nei diversi cimiteri, l’insorgere di […]

CARMIGNANO – Lavori conclusi per la realizzazione di circa 230 ossarini al cimitero di Seano. La costruzione della nuova ala è parte di un più ampio intervento di manutenzione e di opere che, in fasi successive, sono in corso nei camposanti di Carmignano. Verifiche, condotte a più riprese, hanno individuato, nei diversi cimiteri, l’insorgere di infiltrazioni nei loculi e nelle cappelle. “Ciò ha comportato un piano – ha detto il sindaco Edoardo Prestanti che ha compiuto un sopralluogo nel cimitero di Seano – di nuovi interventi e di adeguamento di luoghi di cui bisogna avere la massima cura, perché in essi si preserva la memoria dei propri cari e della comunità”. A Seano, è previsto anche un intervento di ristrutturazione di altre parti e la risistemazione delle coperture, tra cui un drenaggio delle acque meteoriche per evitare l’erosione del muro di confine tra la zona di più recente realizzazione e il terreno circostante.

Un’opera di restyling dei cimiteri pubblici estesa, e che si estende, anche Carmignano e Poggio alla Malva, dove si compiono, o sono già state compiute, azioni di riqualificazione e di ripristino delle coperture allo scopo di evitare anche in questo caso infiltrazioni. Un investimento «oltremodo significativo», lo definisce Prestanti, che per i cimiteri di Seano, Carmignano e Poggio alla Malva vale a bilancio circa 50mila euro, a cui aggiungere i 90mila spesi per la nuova alai del cimitero di Seano. Dalle parti degli uffici comunali si ricorda inoltre che con il Comune di Quarrata è in atto l’operazione che porterà alla riqualificazione del camposanto di Colle, che per le sepolture, da prima degli anni Trenta del secolo scorso, serve anche a Carmignano la zona di Capezzana.