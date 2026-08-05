Cinema e letteratura, con Gozzano e Prezzolini, al Parco museo di Seano

CARMIGNANO – Il cinema, in agosto, al parco museo Quinto Martini di Seano, non vive solo di proiezioni: c’è anche la letteratura e ci sono i libri cresciuti attorno al cinema. Martedì 11 agosto (alle 21.15), l’ultimo dei tre appuntamenti speciali con la scrittura dedicata ai film, dopo i precedenti dedicati alla trilogia di Star […]

CARMIGNANO – Il cinema, in agosto, al parco museo Quinto Martini di Seano, non vive solo di proiezioni: c’è anche la letteratura e ci sono i libri cresciuti attorno al cinema. Martedì 11 agosto (alle 21.15), l’ultimo dei tre appuntamenti speciali con la scrittura dedicata ai film, dopo i precedenti dedicati alla trilogia di Star Wars e all’incontro, con Anime interstellari, con il capolavoro di fantascienza di Christopher Nolan. Protagonisti dell’episodio conclusivo dell’elegante e raffinato ciclo, curato dall’editore Attilio Sodi Russotto (Inquadrature Perfette) per Carmignano Estate 2026, due volumi: “Intorno al cinema” di Guido Gozzano e “Il cinema farà da sé” di Giuseppe Prezzolini.

Negli anni Dieci del Novecento, il cinema era un’arte nuova. Nuova e rivoluzionaria, capace di infiammare un dibattito che ha visto coinvolti – prima o dopo – tutti i principali intellettuali del tempo. Guido Gozzano e Giuseppe Prezzolini con il cinema si incontrano e si scontrano, arrivando a conclusioni opposte. A rileggere i loro scritti, l’editore e curatore della rassegna Attilio Sodi Russotto, affiancato dall’italianista prof.ssa Rossana Cavaliere; a suggellare l’incontro, la proiezione del docu-film La vita delle farfalle, corto d’epoca sceneggiato dallo stesso Gozzano e gentilmente concesso dal Museo nazionale del cinema di Torino.

Cortometraggi del passato che si riannodano direttamente alla serata speciale della rassegna “Cinema al parco”, di venerdì 7 agosto (inizio ore 21.15), dedicata ad un titolo cult della cinematografia italiana: Il sorpasso, il capolavoro del 1962 di Dino Risi, magistralmente interpretato da Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak. La pellicola, è cosa nota, racconta la scorribanda in auto di due amici, un timido studente universitario e un quarantenne immaturo, che si conclude drammaticamente. Un film sempre da rivedere. La rassegna proseguirà lunedì 10 agosto (ore 21.15) con il secondo titolo per bambini e ragazzi: Il robot selvaggio, la vicenda di un automa di nome Roz bloccato su un’isola disabitata, dopo un naufragio. Per sopravvivere, Roz lega con gli animali dell’isola e si prende cura di un cucciolo d’oca rimasto orfano.