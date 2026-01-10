Cinque posti letto contro l’emergenza freddo. Comune e Misericordia di Campi in soccorso dei senza fissa dimora

CAMPI BISENZIO – L’amministrazione comunale, grazie alla preziosa collaborazione della Misericordia di Campi Bisenzio, ha attivato cinque posti letto destinati a persone senza fissa dimora per far fronte all’emergenza freddo di queste settimane. Il servizio, attivo per i mesi di gennaio e febbraio, “rappresenta una risposta concreta e immediata – si legge in una nota […]

CAMPI BISENZIO – L’amministrazione comunale, grazie alla preziosa collaborazione della Misericordia di Campi Bisenzio, ha attivato cinque posti letto destinati a persone senza fissa dimora per far fronte all’emergenza freddo di queste settimane. Il servizio, attivo per i mesi di gennaio e febbraio, “rappresenta una risposta concreta e immediata – si legge in una nota – ai bisogni delle persone più fragili della comunità, integrandosi nella rete dei servizi di accoglienza già attivi sul territorio. Si tratta di un intervento straordinario, limitato al ricovero notturno e alla durata del periodo più freddo dell’anno, quando le temperature scendono sotto lo zero”.

Le segnalazioni e gli eventuali inserimenti saranno gestiti direttamente dal servizio sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, al fine di garantire un accesso appropriato e coordinato alle accoglienze. “Ringrazio la Misericordia di Campi Bisenzio per la grande disponibilità e per il costante impegno a favore della comunità, – dice il sindaco Andrea Tagliaferri – un ringraziamento va anche all’assessore alle politiche sociali, Lorenzo Ballerini, per avere coordinato l’intervento con tempestività e attenzione, permettendo di attivare rapidamente una risposta concreta all’emergenza freddo”. “In collaborazione con l’amministrazione comunale, che ringraziamo per la sensibilità ai bisogni della comunità, attiviamo volentieri questa progettualità contingente al periodo più critico dell’anno per le persone senza dimora. Nel segno della carità cristiana che contraddistingue il nostro operare, mettiamo a disposizione un ricovero al caldo per far fronte alle criticità presenti anche sul territorio di Campi Bisenzio”, ha aggiunto il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, infatti, è quello di strutturare il progetto e renderlo stabile e operativo nei mesi più freddi dell’anno, rafforzando la rete di protezione sociale a favore delle persone senza fissa dimora e attivando eventuali canali per le segnalazioni dei cittadini. L’amministrazione comunale “rinnova infine il proprio ringraziamento alla Misericordia di Campi Bisenzio per la collaborazione e la disponibilità dimostrate, a conferma dell’impegno condiviso per una comunità più solidale e inclusiva”.