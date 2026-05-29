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Ciro Masella e “Novecento” in scena alla Lucciola

SESTO FIORENTINO – Nel nuovo allestimento della Lucciola oggi 29 maggio alle 21 andrà in scena “Novecento” di Alessandro Baricco di e con Ciro Masella, musiche di Luigi Polimeni.

SESTO FIORENTINO – Nel nuovo allestimento della Lucciola oggi 29 maggio alle 21 andrà in scena “Novecento” di Alessandro Baricco di e con Ciro Masella, musiche di Luigi Polimeni.