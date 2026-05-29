Ciro Masella e “Novecento” in scena alla Lucciola

CAMPI BISENZIO – Saltati i fondi Pnrr per la linea 4.2 della tramvia, adesso c’è anche l’ufficialità. A mettere nero su bianco il fatto che per realizzare il tratto destinato a collegare Le Piagge a Campi bisognerà trovare un’altra strada c’è un decreto del ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Matteo Salvini, che pochi giorni […]
SESTO FIORENTINO – “Sono contentissimo del mio risultato e del risultato delle liste che mi sostengono che hanno fatto un’ottima performance”. Così Damiano Sforzi dopo i risultati elettorali che lo portano ad essere sindaco di Sesto Fiorentino. La sua coalizione formata da Partito Democratico, Avs, PerSesto e M5S, ha ottenuto oltre il 56,29%. I sestesi […]
PRATO – Torna, con l’inizio di maggio, l’appuntamento con “Estra Notizie”, il contenitore di informazioni da parte di Estra. In primo piano la notizia dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 nell’assemblea degli azionisti e la relativa distribuzione dell’utile con dividendi per oltre 14 milioni, la conferma del valore diffuso generato a beneficio […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]