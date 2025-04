Cna Scandicci Lastra a Signa conferma Paolo Pagliarani

LASTRA A SIGNA – Sono iniziati i congressi di Cna Firenze Metropolitana. Si tratta di un passaggio fondamentale per il sistema associativo che, attraverso una serie di assemblee elettive, porterà alla nomina degli imprenditori e delle imprenditrici che rappresenteranno Cna sul territorio per il quadriennio 2025-2029. Il percorso culminerà il 26 giugno con l’elezione del […]

LASTRA A SIGNA – Sono iniziati i congressi di Cna Firenze Metropolitana. Si tratta di un passaggio fondamentale per il sistema associativo che, attraverso una serie di assemblee elettive, porterà alla nomina degli imprenditori e delle imprenditrici che rappresenteranno Cna sul territorio per il quadriennio 2025-2029. Il percorso culminerà il 26 giugno con l’elezione del nuovo presidente metropolitano, che succederà a Giacomo Cioni. Paolo Pagliarani, 57 anni, imprenditore scandiccese da sempre attivo nella vita associativa, è stato riconfermato alla presidenza del Comprensorio Scandicci -Lastra a Signa dall’assemblea elettiva. Fa parte del sistema Cna da circa trent’anni e ricopre attualmente anche i ruoli di presidente nazionale dell’Unione Cna impianti, presidente termoidraulici di Cna Firenze e Cna Toscana. Sarà affiancato dai delegati all’assemblea Alessio Bruni, Paolo Nacci, Francesca Poggiali e Vanni Vaggioli.

“Da 80 anni, la Cna di Firenze è la casa degli imprenditori grazie a un sistema di rappresentanza solido e partecipato. Le assemblee elettive, iniziate con la mia conferma, sono il cuore di questo percorso – ha dichiarato Pagliarani – Sono perciò orgoglioso di continuare a rappresentare Cna anche sul territorio in cui sono nato, risiedo e ha sede la mia impresa. Un’area purtroppo alle prese con la crisi di uno dei suoi distretti strategici: la moda”. A Scandicci, infatti, nel corso dell’ultimo anno si è registrato un aumento dell’81% delle aziende artigiane di pelletteria in cassa integrazione, con un incremento del 91% dei relativi dipendenti in Cassa e un aumento dei costi degli ammortizzatori pari al 137%. “Problemi complessi che richiedono risposte non solo a livello locale, ma soprattutto da parte della politica nazionale. CNA sarà propositiva e presente, impegnandosi per fornire soluzioni concrete sia per questo settore che per il sistema economico-produttivo nel suo complesso”, ha aggiunto Pagliarani.

Tra gli obiettivi del suo mandato rientrano in primo piano: la promozione di una maggiore partecipazione delle imprese locali agli appalti pubblici, in particolare quelli sotto soglia; il rilancio dei Centri Commerciali Naturali; un rafforzamento del dialogo con istituzioni ed enti locali; un impegno costante sul fronte della viabilità, con particolare attenzione allo snodo critico dello svincolo di Scandicci, strategico per migliorare l’accessibilità alla zona industriale, oggi fortemente penalizzata dalla congestione quotidiana della viabilità.

Parallelamente, Cna Scandicci Lastra a Signa intende attivare e rafforzare il confronto con le forze dell’ordine per accrescere il controllo del territorio. In città si registra infatti un aumento di episodi di microcriminalità, furti, danneggiamenti e fenomeni di delinquenza giovanile che generano forte preoccupazione tra imprese e cittadini. “Anche su questo fronte vogliamo fare la nostra parte, mettendo a disposizione strumenti di ascolto e collaborazione con chi presidia il territorio” ha sottolineato Pagliarani. Il territorio di Scandicci e Lastra a Signa conta 5.432 imprese attive, di cui il 41% artigiane. Il tessuto imprenditoriale si caratterizza per una presenza giovanile leggermente superiore alla media metropolitana (8% contro 7,2%), mentre risultano inferiori le quote di imprenditoria femminile (20% contro 22,5%) e straniera (16% rispetto al 19,9%). Negli ultimi dieci anni il territorio ha registrato un calo di circa il 7% delle attività produttive, con punte di oltre il 9% a Lastra a Signa e del 6% a Scandicci. La tornata elettorale di Cna Firenze Metropolitana proseguirà questa settimana con le elezioni dei presidenti di Cna Chianti e Cna Piana Fiorentina, continuando così il percorso democratico di rinnovo degli organismi dirigenti territoriali.