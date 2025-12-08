CNA: un albero di Natale Made in Italy

SCANDICCI – Un alberto di Natale delle professioni, lo hanno creato 14 aziende di CNA Scandicci-Lastra a Signa che oggi hanno acceso l’albero del Made in Italy proprio davanti alla sede dell’associazione degli artigiani. Ogni azienda ha contribuito con un elemento originale, pensato per raccontare la propria identità e il valore del saper fare che caratterizza […]

SCANDICCI – Un alberto di Natale delle professioni, lo hanno creato 14 aziende di CNA Scandicci-Lastra a Signa che oggi hanno acceso l’albero del Made in Italy proprio davanti alla sede dell’associazione degli artigiani. Ogni azienda ha contribuito con un elemento originale, pensato per raccontare la propria identità e il valore del saper fare che caratterizza uno dei distretti artigiani più vitali della provincia. Ne è nato un insieme eterogeneo fatto di piccoli oggetti simbolici, dai tubi dell’idraulica ai caschetti dell’edilizia, dalla pelletteria alle decorazioni in legno, dai cuscinetti per la meccanica alle luci per gli elettricisti, fino ai fili da telaio della moda. Elementi diversi che, una volta riuniti, hanno dato vita a un’opera unica nel suo genere, realizzata con il patrocinio del Comune di Scandicci e capace di rappresentare la varietà e la creatività delle imprese locali.

“L’Albero del Made in Italy rappresenta la nostra comunità in tutta la sua ricchezza. Ogni impresa ha messo qualcosa di sé in questa opera collettiva, dimostrando la forza di un territorio che sa collaborare, mettersi in gioco e che, anche a Natale, non dimentica chi ha più bisogno – ha dichiarato Paolo Pagliarani, presidente di CNA Scandicci–Lastra a Signa –. L’albero accompagna infatti una raccolta fondi destinata al Banco Alimentare della Toscana, attiva per tutto il periodo delle festività presso la nostra sede”. Alla cerimonia di accensione erano presenti i presidenti di CNA Scandicci–Lastra a Signa e CNA Firenze Metropolitana, Paolo Pagliarani e Francesco Amerighi. Con loro i membri del direttivo, Simone Balducci, Monia Benazzi, Alessio Bruni, Lisa Ciardi, Gianni Mazzuoli e Francesca Poggiali. A sostegno dell’iniziativa anche i saluti istituzionali del Comune di Lastra a Signa. Hanno partecipato alla realizzazione dell’albero: Arpass, B.B.C. Pelletterie, Edilcomanzo, Elettroforniture 2000, Etaoin Media & Comunicazione, Falegnameria C.M., G.M. Impianti Elettrici, Gielle, Guazzini, Le Ciricotte di Cei Veronica, Omero Soffici, Pagliarani Impianti, Sapaf e Santonastasi Costruzioni.