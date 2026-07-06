SESTO FIORENTINO – Si terrà domenica 12 luglio la commemorazione della Battaglia della Fonte dei Seppi. Alle 11, all’Abetina agli Scollini, avrà luogo la cerimonia celebrativa presso il monumento ai caduti, alla quale prenderanno parte il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, il sindaco di Barberino del Mugello Sara Di Maio, il vicepresidente della sezione Anpi di Sesto Fiorentino Luca Gerbi, il presidente di Aned Firenze Lorenzo Tombelli. La Battaglia della Fonte dei Seppi ebbe luogo il 14 luglio 1944 quando i partigiani della Brigata “Fanciullacci”, attiva in quelle settimane nella zona di Monte Morello, si scontrarono con i tedeschi per difendere i contadini dalle razzie dei militari. Alla fine della battaglia si conteranno tredici partigiani caduti: Raffaello Biancalani, Nello Braccesi, Pietro Bugamelli, Pietro Ferrantini, Egizio Fiorelli, Corrado Frigidi, Alfredo Landi, Roberto Lumini, Silvano Mazzoni, Osvaldo Monselvi, Aristodemo Poli, Emilio Sarti e Lando Stefani.
Commemorazione della battaglia della Fonte dei Seppi
SESTO FIORENTINO – Si terrà domenica 12 luglio la commemorazione della Battaglia della Fonte dei Seppi. Alle 11, all’Abetina agli Scollini, avrà luogo la cerimonia celebrativa presso il monumento ai caduti, alla quale prenderanno parte il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, il sindaco di Barberino del Mugello Sara Di Maio, il vicepresidente della sezione […]