Completato il parcheggio in via di Sotto: da oggi è aperto e fruibile dalla cittadinanza, 54 i posti auto

LASTRA A SIGNA – Lavori di adeguamento alla viabilità esistente del capoluogo primo lotto: come preannunciato dal sindaco Emanuele Caporaso i lavori al parcheggio sono terminati prima delle festività natalizie e da questa mattina è aperta e fruibile per la cittadinanza la nuova area di sosta in via di Sotto. Il parcheggio ha in totale […]

LASTRA A SIGNA – Lavori di adeguamento alla viabilità esistente del capoluogo primo lotto: come preannunciato dal sindaco Emanuele Caporaso i lavori al parcheggio sono terminati prima delle festività natalizie e da questa mattina è aperta e fruibile per la cittadinanza la nuova area di sosta in via di Sotto. Il parcheggio ha in totale 54 posti auto e 6 dedicati ai motocicli. “La nuova area di sosta – si legge in una nota – fa parte del più ampio progetto di variante alla SS67 via Livornese che comprende anche la rampa di collegamento stradale che servirà per fluidificare il traffico verso Signa e che collegherà via di Sotto con la viabilità sul ponte sull’Arno e una pista ciclabile parallela. Per quanto riguarda i restanti lavori all’interno del cantiere, il completamento dell’intera opera è previsto entro i primi due mesi del 2026”.