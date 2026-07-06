SESTO FIORENTINO – Per interventi di manutenzione programmata ad opera del fornitore Silfi Spa, mercoledì 8 luglio dalle 8 alle 18 non saranno raggiungibili alcuni servizi online, tra cui: richiesta e rinnovo contrassegni persone con disabilità, domanda di concessione cimiteriale, pagamento passi carrabili, richiesta pubblicazioni e pagamento diritti e bolli per la celebrazione dei matrimoni, prenotazione appuntamenti, servizi online ambiente, agricoltura e pesca, richiesta di accesso agli atti, preiscrizione corsi ForGlobe.
Comune: manutenzione e servizi non raggiungibili
SESTO FIORENTINO – Per interventi di manutenzione programmata ad opera del fornitore Silfi Spa, mercoledì 8 luglio dalle 8 alle 18 non saranno raggiungibili alcuni servizi online, tra cui: richiesta e rinnovo contrassegni persone con disabilità, domanda di concessione cimiteriale, pagamento passi carrabili, richiesta pubblicazioni e pagamento diritti e bolli per la celebrazione dei matrimoni, […]