Consiglio: approvata una mozione per la consegna delle Seste d’oro all’architetto Carlo Blasi

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale ha approvato una mozione presentata dalla Lega per il conferimento delle Sesto d’oro all’architetto Carlo Blasi. Coordinatore dei lavori di recupero della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Nell’ultima seduta dell’assemblea consiliare il capogruppo della Lega Daniele Brunori ha presentato la mozione con la proposta di consegnare a Carlo Blasi le Seste d’oro, la mozione è stata accolta con alcuni emendamenti dagli altri gruppi consiliari e votata all’unanimità. Nel 2019 un incendio ha colpito la cattedrale di Notre Dame a Parigi provocando una ferita nella struttura architettonica. Successivamente è stata decisa la ricostruzione e il restauro. “L’architetto Carlo Blasi, professionista di fama internazionale, – spiega il firmatorio della mozione, Brunori – da lungo tempo residente a Sesto Fiorentino, è stato chiamato a coordinare i lavori di recupero della cattedrale di Notre-Dame, mettendo a disposizione la sua esperienza pluridecennale nel campo del restauro e consolidamento di strutture storiche”. L’architetto Blasi si è occupato del complesso e particolare recupero e l’inaugurazione della cattedrale ristrutturata è avvenuta alcune settimane fa.

Le Seste d’oro sono un riconoscimento importante per i sestesi che si sono distinti in varie attività, nel corso degli anni il Comune di Sesto Fiorentino ha conferito l’onoreficenza anche a gruppi di cittadini o associazioni. “Il conferimento della Seste d’Oro a Carlo Blasi – prosegue il capogruppo Brunori . rappresenta un atto di riconoscimento istituzionale verso un cittadino che, con il suo lavoro, ha saputo operare in un contesto di grande rilevanza rilevanza tecnico-professionale e artistica”. L’assemblea consiliare ha espresso quindi la “profonda soddisfazione per il restauro della cattedrale di Notre-Dame, uno degli esempi più alti e significativi del patrimonio culturale e spirituale mondiale, e per la sua restituzione all’uso collettivo e alla piena fruizione” e quindi ha approvato all’unanimità il documento di conferimento dell’onoreficenza all’architetto Carlo Blasi specificando la motivazione “in riconoscimento del suo straordinario lavoro nel restauro della cattedrale di Notre-Dame, nonché della sua prestigiosa carriera in ambito professionale ed artistico, e del lustro che tale contributo ha portato alla città di Sesto Fiorentino”. Per questo verrà organizzata la cerimomia per la consegna ufficiale in Comune alla quale potranno partecipare anche le associazioni culturali e i cittadini di Sesto Fiorentino.