FIRENZE – Confermata la fine dell’ondata di caldo dall’inizio della prossima settimana. Lo afferma il Consorzio LaMMa, che poi spiega: “Una depressione sull’Europa settentrionale favorirà la discesa di aria più fresca anche sull’Italia, mentre l’anticiclone subtropicale si sposterà verso la Spagna. Le temperature inizieranno a diminuire gradualmente da sabato prima al nord, poi da lunedì-martedì anche al centro, nei giorni successivi al sud. Temporali al nord tra mercoledì e giovedì, anche forti. Poi tempo instabile nei giorni successivi, prevista qualche pioggia anche sulla Toscana settentrionale tra sabato e domenica. Per quanto riguarda invece le temperature attese a Firenze: mercoledì: 37°C, giovedì: 38 °C, venerdì: 39°C, sabato: 35°C, domenica: 35°C, lunedì: 34°C, martedì: 31°C. L’immagine che pubblichiamo, ripresa dalla pagina Facebook del Consorzio LaMMa, riporta l’anomalia di temperatura prevista per la prossima settimana. Temperature più vicine alla media del periodo sull’Italia.
Consorzio LaMMa: “Confermata la fine dell’ondata di caldo dall’inizio della prossima settimana”
FIRENZE – Confermata la fine dell’ondata di caldo dall’inizio della prossima settimana. Lo afferma il Consorzio LaMMa, che poi spiega: “Una depressione sull’Europa settentrionale favorirà la discesa di aria più fresca anche sull’Italia, mentre l’anticiclone subtropicale si sposterà verso la Spagna. Le temperature inizieranno a diminuire gradualmente da sabato prima al nord, poi da lunedì-martedì […]