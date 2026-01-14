Corsi di potatura delle piante da frutto e degli olivi



CALENZANO – L’Atc associazione turistica di Calenzano promuove due corsi dedicati a chi ama la natura e le piane. Si tratta di un corso di potatura degli olivi e di uno sulla potatura di alberi da frutto. La novità di quest’anno è proprio il corso di potatura di piante da frutto, una tre giorni teorico-pratico aperto a tutti che prenderà il via il 14 febbraio. Il corso è di tipo professionale e si svolgerà il 14 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 al centro espositivo StArt di via Garibaldi e due lezioni pratiche domenica 15 e sabato 21 febbraio dalle 9 alle 13 presso la società agricola Semia in Località Sant’Angelo. La durata del corso è di 10 ore complessivamente e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso, tenuto da Cosimo Taiti (Università di Firenze) e Fabio Di Gioia (agronomo, esperto nel settore della frutticoltura e del recupero di varietà antiche). Mira a fornire le competenze tecniche per una corretta gestione degli alberi da frutto inseriti sia all’interno di un frutteto che di un giardino. Sarà posta particolare attenzione alla forma di allevamento, agli interventi di potatura, alle tecniche di innesto, alla lotta contro i fitofagi ed al corretto impiego dei prodotti fitosanitari dei fruttiferi di maggiore diffusione (pero, melo, susino, albicocco, pesco, ciliegio e noce). Ogni partecipante dovrà essere in possesso dell’attrezzatura necessaria alla potatura. Il costo è di 70 euro.

Il corso di coltivazione e potatura dell’olivo, aperto a tutti, si terrà sabato 7 marzo con la lezione teorica allo StArt, orario dalle 9.30 alle 12. La lezione pratica in campo presso le aziende agricole locali dalle 13 alle 16 sabato 7 marzo. Mentre l’8 marzo alle 9.30 lezione pratica in campo e sabato 14 e domenica 15 marzo dalle 9 alle 13 lezione pratica in campo. I corsi, tenuti da Cosimo Taiti (Università di Firenze e membro dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio), mirano a fornire le competenze tecnico-scientifiche per una corretta realizzazione e gestione dell’oliveto. Il primo livello pone particolare attenzione alla forma di allevamento, agli interventi di potatura, alla lotta contro i fitofagi ed al corretto impiego dei prodotti fitosanitari. Il corso offre inoltre l’opportunità di confrontare le tecniche di potatura tradizionali con quelle innovative- moderne, fornendo elementi pratici per la gestione agronomica dell’oliveto. Il corso di secondo livello mira a specializzare gli allievi nella potatura a vaso policonico. Ogni partecipante dovrà essere in possesso dell’attrezzatura necessaria alla potatura. Il costo è di 50 euro.