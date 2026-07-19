Dal ballo allo sbaracco, la città torna a vivere con i “Giovedì sotto le stelle”

SESTO FIORENTINO – Musica e danza per attraversare le serate di caldo estivo. Così il terzo “Giovedì sotto le stelle” ha accompagnato tra balli standard, classici e tradizionali, la serata di di giovedì 16 luglio con i negozi aperti tutta la notte. Promossi dal Centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa, con il contributo del Comune di Sesto Fiorentino e la collaborazione della Pro Loco, i Giovedì sotto le stelle di luglio sono stati un’occasione per riscoprire il centro cittadino, fare acquisti sotto il segno dei saldi e diventare spettatori di “Ballando sotto le stelle”. Le strade e le piazze si sono accese di musica e passi di ballo e la città è diventata un grande musical con i negozi illuminati da proposte scontate. Lungo la parte pedonale di via Verdi anche giovedì i bar e gli alimentari hanno allestito uno spazio con i tavolini all’aperto in modo da poter presentare i proprio assaggi gastronomici garantendo la piacevolezza nell’attraversare il centro cittadino.

“Questo appuntamento rappresenta più di una semplice manifestazione estiva: è un’occasione per vivere la città, sostenere il commercio di prossimità e creare momenti di incontro – afferma la presidente del CCN Sabrina Piermarini – Per quattro giovedì i negozi del centro rimarranno aperti fino a tardi con tre serate a tema e il gran finale con lo Sbaracco che chiuderà idealmente anche la stagione dei saldi”. Il prossimo appuntamento, il 23 luglio chiuderà l’edizione 2026 dei “Giovedì sotto le stelle” e sarà dedicato ad uno degli appuntamenti più attesi: lo sbaracco. Dalle 21 in poi quando il sole lascerà spazio alla sera si accenderanno le luci dei negozi e la musica invaderà le strade del centro cittadino, mentre per le strade e le piazze (da piazza Ginori, via Verdi, via Alighieri e via Cavallotti) i negozi esporranno di fronte alle loro vetrine le occasioni da non perdere per un’estate indimenticabile.