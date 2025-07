Dalla musica allo sport: crescono le associazioni iscritte all’albo comunale di Signa

SIGNA – Cresce il numero delle associazioni iscritte all’ambo del Comune di Signa. Un risultato salutato con soddisfazione dall’amministrazione comunale che, come ogni anno, ha proceduto al rinnovo delle iscrizioni delle associazioni, sia del territorio ma anche di fuori. Quest’anno si sono iscritte ben 92 associazioni, con un incremento di sei unità rispetto all’anno precedente. “Questo risultato – ha sottolineato l’assessore all’associazionismo Marcello Quaresima – è frutto di 12 nuove iscrizioni, a fronte di sei mancati rinnovi, e testimonia la vitalità e il dinamismo del nostro tessuto associativo. Tra le nuove realtà accolte, figurano associazioni musicali, sociali-sanitarie, ambientali e sportive, a conferma della ricchezza e della varietà del panorama associativo locale”.

“L’aumento del numero di associazioni iscritte – ha aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – rappresenta un segnale forte e positivo della vitalità del nostro territorio. Significa che c’è voglia di partecipare, di mettersi in gioco e di contribuire attivamente alla crescita della nostra comunità. Le associazioni rappresentano una risorsa preziosa: custodiscono tradizioni, promuovono iniziative culturali, sociali e sportive, e sono spesso il primo punto di contatto tra i cittadini e il bene comune. Come amministrazione continueremo a sostenerle con convinzione, perché crediamo in una comunità sempre più viva e unita”.

Guardando al futuro, invece, è intenzione dell’amministrazione comunale coinvolgere ancora di più le associazioni, promuovere occasioni di collaborazione e migliorare il coordinamento, soprattutto quando si tratta di organizzare gli eventi in città. “Particolare attenzione – ha aggiunto Quaresima – sarà rivolta alla questione degli spazi, per i quali la richiesta è sempre crescente e sentita. Sono consapevole che non è semplice, ma confido nella collaborazione e nella disponibilità delle associazioni non solo nell’ottimizzarne l’uso, ma anche nel condividerli e mantenerli curati. In questo primo anno dall’inizio del mandato ho ascoltato, osservato, cercato di capire dinamiche, bisogni e potenzialità presenti. Avrei voluto fare di più, certo, ma era necessario gettare le basi per un lavoro più strutturato e adesso guardiamo avanti, con più consapevolezza e con l’obiettivo di fare meglio, tutti insieme. In questa ottica, a partire da settembre ho intenzione di pianificare incontri periodici con i referenti delle varie associazioni, per ascoltare le esigenze, confrontarci e lavorare insieme, un modo concreto per rafforzare i rapporti e favorire la nascita di una vera rete tra le realtà del territorio”.