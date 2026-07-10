Dalla Regione un contributo straordinario di 500.000 euro per la variante di Signa

FIRENZE – Un contributo straordinario al Comune di Signa per portare a termine la realizzazione della variante della strada di circonvallazione: è quello disposto dalla giunta regionale. “Si tratta di un intervento decisivo per consentire la realizzazione dell’opera. Quanto già previsto e finanziato dalla Regione attraverso il fondo di sviluppo e coesione viene integrato con ulteriori 500mila euro, – afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – questo finanziamento aggiuntivo ci permette di completare il quadro economico dell’intervento, adeguandolo alla nuova fattibilità dei lavori stradali previsti nel tratto di avvicinamento alla rotatoria dell’Indicatore”.

Nel dicembre 2018 la Regione Toscana e il Comune di Signa avevano sottoscritto infatti l’accordo di programma per la realizzazione della strada di circonvallazione di Signa, articolata in lotti funzionali e approvato con il decreto del presidente della giunta regionale. Di recente, ad aprile, il Comune di Signa ha comunicato la necessità di una variante progettuale in corso d’opera relativa al terzo lotto, terzo stralcio, in via delle Bertesche. L’intervento, dal valore complessivo di 1.696.318,73 euro, è finanziato per 1.261.387,71 euro con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). La variante si è resa necessaria per recepire le indicazioni emerse durante i collegi di vigilanza dell’accordo di programma del 19 e del 30 settembre 2025, con particolare riferimento all’adeguamento e alla messa in sicurezza idraulica della rotatoria di via delle Bertesche e del tratto di nuova viabilità fino alla rotatoria di innesto alla zona dell’Indicatore. Il Comune ha stimato in 500mila euro il costo aggiuntivo della variante progettuale e la giunta regionale propone oggi di finanziare integralmente tale importo attraverso un’integrazione dell’accordo di programma. La cifra sarà suddivisa in 100mila euro per il 2026 e 400mila euro per il 2027.

“Il contributo straordinario di 500mila euro stanziato dalla Regione Toscana rappresenta un passaggio essenziale per consentire la piena realizzazione della variante alla strada di circonvallazione di Signa. Ringraziamo il presidente Eugenio Giani e la giunta regionale per aver accolto la richiesta del Comune e aver compreso l’importanza strategica di questo intervento per il nostro territorio”: queste le parole del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, che poi aggiunge: “Le risorse aggiuntive si sono rese necessarie per finanziare una variante progettuale relativa al terzo lotto, terzo stralcio, dell’intervento in via delle Bertesche. La modifica del progetto recepisce le indicazioni emerse durante i collegi di vigilanza dell’accordo di programma, con particolare riferimento all’adeguamento e alla messa in sicurezza idraulica della rotatoria di via delle Bertesche e del nuovo tratto di collegamento fino alla rotatoria dell’Indicatore. Si tratta di interventi tecnici indispensabili per garantire la sicurezza e la piena funzionalità dell’infrastruttura. Questo intervento nasce da una proposta del Comune di Signa e si inserisce in un percorso collaborativo con la Regione Toscana, fondamentale per creare tutte le condizioni propedeutiche alla futura entrata in funzione del nuovo ponte sull’Arno”. “L’opera rappresenta un tassello fondamentale per il sistema della mobilità cittadina, – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – il collegamento tra via Arte della Paglia e via delle Bertesche consentirà di mettere un punto fermo sulla viabilità in uscita dal nuovo Ponte di Signa, migliorando l’organizzazione dei flussi sulla riva destra dell’Arno. Sarà inoltre un’infrastruttura strategica per la zona industriale di Signa, garantendo collegamenti più efficienti e una migliore accessibilità per cittadini e imprese”.