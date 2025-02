Dalle nozze d’argento a quelle di platino: a Villa Castelletti il San Valentino dei signesi

SIGNA – Si terrà a Villa Castelletti la festa per San Valentino promossa dall’amministrazione comunale per celebrare le nozze d’argento, d’oro, di diamante e di platino. “La celebrazione di venticinque, cinquanta, sessant’anni o sessantacinque anni di matrimonio – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – rappresenta non solo un evento personale per le coppie coinvolte, […]

SIGNA – Si terrà a Villa Castelletti la festa per San Valentino promossa dall’amministrazione comunale per celebrare le nozze d’argento, d’oro, di diamante e di platino. “La celebrazione di venticinque, cinquanta, sessant’anni o sessantacinque anni di matrimonio – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – rappresenta non solo un evento personale per le coppie coinvolte, ma anche un momento di gioia condivisa con l’intera comunità signese. Da quest’anno, pertanto, abbiamo deciso di dimostrare l’affetto e la vicinanza a coloro che hanno raggiunto un traguardo così importante, testimonianza concreta di quei valori che devono essere d’esempio per le giovani coppie, di oggi e di domani”. In occasione del prossimo 14 febbraio, dunque, alle 17 si terrà la cerimonia ufficiale con la consegna di una pergamena a tutte le coppie che nel 2025 festeggeranno 25, 50, 60 o 65 anni di matrimonio con un momento di festa, di socializzazione e condivisione di esperienze di vita che vedrà gli intermezzi musicali di Damiano Cambi e le coreografie dell’Associazione Dance Formula, la scuola di danza diretta da Alessandro Lippi e Andra Galban, atleti professionisti di danze standard.