“Dillo al Pd”: incontri del Partito Democratico di Calenzano

CALENZANO – “Dillo al Pd” è il titolo di una serie di incontri promossi dal gruppo consiliare per ascoltare e ricevere segnalazioni. Il primo appuntametno sarà sabato 29 marzo: tre date nei circoli del territorio, dove sedersi, prendere un caffè e, per chi vorrà, informarsi sul tesseramento 2025; tre date nella sede del gruppo consiliare Pd, al primo piano del Palazzo Comunale, specificatamente dedicati al lavoro del gruppo consiliare, per informarsi su quello che accade in Comune e porre temi all’attenzione dei consigliere e consiglieri. “Con questo programma di incontri – dichiarano la reggenza e il gruppo consiliare PD – vogliamo creare dei momenti di ascolto, utili per confrontarci insieme sui grandi temi nazionali e internazionali che caratterizzano questo periodo storico, denso di interrogativi sul futuro dell’Europa, bisognoso di iniziative per la pace, complicato da un’economia stagnante con un governo che taglia i servizi sanitari e sociali; nonché per mettere a disposizione di tutta la comunità il nostro lavoro per Calenzano in consiglio comunale. Siamo a disposizione per raccogliere e lavorare su proposte da parte dei cittadini, da mettere a disposizione dell’amministrazione comunale con spirito propositivo.” Il primo incontro sarà sabato 29 marzo ore 16-18 Circolo Arci La Vedetta, Settimello, seguiranno: sabato 12 aprile ore 10-12 Bottega dell’Allegria, Legri, martedì 15 aprile ore 17.30-19, palazzo comunale, giovedì 15 maggio ore 17.30-19, palazzo comunale, sabato 24 maggio ore 10-12, Circolo Arci La Fogliaia, giovedì 5 giugno, 17.30-19, palazzo Comunale.